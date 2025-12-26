Video | Sergio Alcántara se une a los Toros y vive su primer round robin fuera del Licey

Los Toros del Este recibieron en el estadio Francisco Micheli a los jugadores seleccionados en el Draft de Reingreso de la pelota invernal dominicana, en el cual se llevaron cinco lanzadores y un jugador de posición.

El campocorto de los Tigres del Licey, Sergio "El Chipi" Alcántara, estuvo en "El Corral" en su primer proceso de postemporada vistiendo un uniforme diferente al de los 24 veces campeones nacionales.

Alcántara se constituye en una pieza estratégica en el plan de los Toros de obtener su cuarto título de campeones nacionales, aportando su experiencia en el cuadro interior.

"Vengo al equipo a demostrar mi talento y a apoyar al equipo", expresó Alcántara al ser entrevistado por el departamento de prensa del conjunto que dirige el comunicador Víctor Báez.

Tuvo una ofensiva discreta

El versátil infielder llega luego de una campaña discreta con el Licey, en la que concluyó con línea ofensiva de .146/.283/.190, cuatro carreras remolcadas y cinco anotadas en 24 partidos. Aun así, su calidad defensiva, la capacidad para cubrir múltiples posiciones y su experiencia en escenarios de presión pesaron a la hora de la decisión.

En su conversación Alcántara valoró las escogencias realizadas por la gerencia general que dirige Jesús Mejía en la cual se hicieron de los servicios de Jean Carlos Mejía, Anderson Severino, Engel de los Santos, Enny Romero y Jhan Maríñez con la encomienda clara de fortalecer la unidad de prevención de carreras del conjunto.

La gerencia taurina confía en que el cambio de escenario y el volumen de trabajo puedan ayudarlo a rebotar ofensivamente y convertirse en un complemento oportuno dentro de una alineación que fue una de las más productivas del circuito durante la serie regular.

Alcántara valoró el talento y deseo que demostró la tropa taurina con su desempeño en la serie regular, "aquí hay muchas herramientas, muchos muchachos con hambre, con deseo de superarse y de ganar, y eso es primordial tenerlo en un equipo, para estar en un round robin y en un campeonato realmente."

"Aquí hay mucho futuro", concluyó.

Con su incorporación, los Toros añaden profundidad defensiva y un pelotero con bagaje de postemporada, en un momento en que cada out y cada detalle cuentan.