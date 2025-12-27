Desde el principio de la temporada, los Leones del Escogido llegaron con su mensaje claro: "El momento es ya". Y así lo exhiben en la parte posterior de la camiseta.

Se trata de una indumentaria de práctica, que delante presenta la silueta del rostro de un león. Ese mensaje es la marca de este equipo para esta campaña.

"El mensaje es que el momento es ya, que para nosotros cada día es ya, o sea, tú sabes, cuando alguien dice ya es que es ahora", explica el mánager que asumió el equipo el primero de diciembre, al reemplazar al destituido puertorriqueño, Álex Cintrón.

Una buena parte de jugadores, así como personal de apoyo del conjunto portó la camiseta este viernes durante el entrenamiento opcional de los Leones, previo a su primer partido de la semifinal todos contra todos, que se inicia este sábado. Los rojos jugarán en el Estadio Cibao ante las Águilas Cibaeñas (5:00 p.m.).

Más tarde se enfrentan los Gigantes del Cibao ante los Toros del Este (7:30 p.m.) en el Estadio Francisco Micheli.

"O sea, no es mañana", continúa, "no es el mes pasado, es hoy".

Y resume así la filosofía que quiere transmitir a sus jugadores: "Nosotros jugamos un pitcheo a la vez, una jugada a la vez, un juego a la vez, y es algo que ha sido el eslogan de nosotros, principalmente de Carlos Peña", el gerente de los melenudos.

Ese mensaje, sostiene, los jugadores lo han asumido "con mucha responsabilidad y le han dado el sentido de urgencia".

.254 Promedio de bateo por equipo de los Leones del Escogido en la serie regular, el tercer mejor, detrás de las Águilas Cibaeñas, líderes con .265 y las Estrellas Orientales, 2.58, que quedaron segundo.

Y agrega algo más: "Eso es lo que significa, un sentido de urgencia, que el momento es ya y de verdad que los muchachos lo han acogido de una manera positiva".

Su consideración de la semifinal

Lo que se espera de esta segunda fase del torneo Juan Marichal es que sea una batalla mucho más cerrada de lo que fue la serie regular, en la que los Leones necesitaron de la última semana para entrar en la última posición de la tabla clasificatoria.

Todos los equipos se han reforzado de buena manera para esta semifinal que da dos boletos para la final. "Va a ser un round robin súper competitivo, todos los equipos yo creo que se fortalecieron de una manera de acuerdo a sus necesidades", señala el dirigente

"Nosotros también nos fortalecimos. Esperamos nosotros salir victoriosos, esa es la meta", apunta.

Los Leones agregaron a su roster a tres lanzadores y otros tres jugadores de posición en el draft de reingreso de Lidom.

Esta fue su selección:

1. Patrick Weigel (Estrellas Orientales) Lanzador

(Estrellas Orientales) Lanzador 2. Jefry Yan (Estrellas Orientales) Lanzador

(Estrellas Orientales) Lanzador 3. Radhamés Liz (Tigres del Licey) Lanzador

(Tigres del Licey) Lanzador 4. Raimel Tapia (Estrellas Orientales) Jardinero

(Estrellas Orientales) Jardinero 5. Jorge Mateo (Estrellas Orientales) Jugador del cuadro

(Estrellas Orientales) Jugador del cuadro 6. Michael de la Cruz (Tigres del Licey) Receptor

"Estamos muy satisfechos con la escogencia que que hizo la gerencia de operaciones", dijo el mánager, con experiencia en México en esa posición. "Nos sentimos súper contentos" con las selecciones, "pero yo sé que va a ser un un round robin reñido, como fue la temporada regular y siempre estamos positivos de que va a ser a nuestro favor".