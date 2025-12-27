El Escogido para nada descarta a Junior Caminero, Carlos Santana ¿y Trevor Bauer?

El antesalista Junior Caminero, el inicialista Carlos Santana y el lanzador Trevor Bauer están en la mira de los Leones del Escogido, sin que eso signifique una seguridad, pero sí las diligencias para que se concrete.

"Primero con Junior Caminero, esa esa posibilidad se se ha ido trabajando", comienza el gerente de los Leones, Carlos Peña, durante una conferencia de prensa en el entrenamiento opcional del equipo, previo al primer partido de la semifinal round robine, que comienza este sábado.

Los campeones de la pasada campaña, los Leones, viajan este sábado a Santiago donde enfrentarán a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao (5:00 p.m.) y los Gigantes del Cibao enfrentan a los Toros del Este (7:30 p.m.) en el Estadio Francisco Micheli.

Igual interés existe con Carlos Santana, quien estuvo presente en un partido reciente de los rojos y de Bauer, pues se trabaja en la misma dirección.

Peña no se inclina sobre lo que desconoce si llegará. Al contrario: "Nosotros creemos en los muchachos que tenemos. Entonces, no me gusta depender ni soñar que éste va a entrar, que el otro va a entrar", advierte Peña, aunque precisa, "siempre vamos a hacer todas esas diligencias".

Caminero, antesalista de los Rays de Tampa Bay es de muy grato recuerdo para los Leones, no tanto para los Tigres del Licey. "Eso es un trabajo que lo estamos llevando a cabo precisamente en este momento", dice sobre integrar a Caminero.

Y se cuestiona: ¿Que yo estoy esperando que se ponga el uniforme? No necesariamente".

El Escogido es el equipo campeón que se encuentra en situación de defensa de su título, ahora que comienza la ronda semifinal todos contra todos.

Agregar a Caminero, el hombre de la final pasada, cuando decidió con un palo que definió la victoria en el séptimo juego de la final contra los Tigres del Licey. Sería un sabor agradable agregarlo al conjunto. Sin embargo, no se inclina por lo que no está, aunque se hacen las diligencias.

"Tengo que pensar que estos jugadores, todos son bienvenidos, pero al fin y al cabo lo que tengo seguro son unos muchachos que tengo aquí", expresó el exjugador de Grandes Ligas y bicampeón con los Tigres del Licey.

"Estoy totalmente satisfecho, conforme y confiado de que aquí tenemos todos los instrumentos necesarios para poder llegar al último baile y ganarlo todo. O sea que en cuanto a eso se refiere (Caminero), vamos a ver. Se hace la diligencia, pero no es que estoy contando con eso tampoco", dijo.

Sobre Carlos Santana dijo que estuvo de público en uno de los partidos del Escogido y también se le hizo la invitación. Pero todavía nada seguro.

"Siempre esas posibilidades están abiertas. Son jugadores claves, son jugadores de la organización que le duele el Escogido y siempre la puerta de para ellos a estar abierta", comentó al respecto el mánager de los escarlatas, Ramón Santiago.

¿Y Trevor Bauer?

"Sí, definitivamente hemos considerado a Trevor Bauer", dijo Peña.

Bauer es un exlanzador de Grandes Ligas. Lanzó en México y es una opción que contemplan los melenudos. "Todo depende de si estará listo para lanzar. Eso es todo", informó Peña.

"Mientras tanto todavía existe esa posibilidad, pero como he dicho anteriormente, trato de no depender de estas cosas, porque sé que tengo ya aquí lo suficiente", defiende así Peña su roster de jugadores que fortaleció su pitcheo con la contratación del mexicano José Urquidy, un lanzador de seis años de experiencia en Grandes Ligas.

"Lo mismo sucede con Bauer", expresa sobre las diligencias de ponerlo en uniforme, al igual que Caminero y Santana. "Pero al fin y al cabo los muchachos que tenemos aquí, esas son las las herramientas más que suficientes para hacer el trabajo".