Video | El Escogido maltrata el pitcheo aguilucho y logra triunfo en el arranque del round robin

Junior Lake fue uno de los héroes del triunfo de los Leones del Escogido sobre las Aguilas Cibaeñas en el estadio Cibao. ( FUENTE EXTERNA )

Los Leones del Escogido (1-0) vencieron con marcador 12-2 a las Águilas Cibaeñas en el arranque del round robin semifinal de la pelota invernal dominicana.

El conjunto escarlata hizo un rally de cuatro cuatro carreras en la segunda entrada, uno de cinco en la cuarta y uno de tres en la sexta para definir el partido a su favor.

La ofensiva del conjunto rojo que conectó 13 imparables, estuvo comandada por Junior Lake, Yamaico Navarro y Jonathan Guzmán que remolcaron dos carreras cada uno, para propiciar el triunfo del abridor Travis Laskins Sr. (1-0, 1.80 ERA) que trabajó cinco entradas de tres hits y una carrera limpia, otorgó dos bases por bolas y ponchó a cuatro bateadores.

La derrota recayó sobre el abridor aguilucho, Jorge Tavárez (0-1, 20.25 ERA) que permitió cuatro hits y cuatro carreras, tres de ellas limpias en una labor de 1.1 entradas en las que ponchó a dos y otorgó dos bases por bolas.

El dirigente de las Águilas, Luis "Pipe" Urueta utilizó siete lanzadores del bullpen y su defensa cometió cuatro errores, mientras que Santiago solo necesitó a tres.

Como anotaron

Los Leones tomaron ventaja temprano con cuatro carreras en la segunda entrada, luego de sencillos de Raimel Tapia y Jorge Mateo, base por bolas a José Marmolejos y un error en batazo de Jonathan Guzmán que permitió dos anotaciones.

Posteriormente, Junior Lake y Erick González conectaron sencillos consecutivos, este último impulsando dos más.

Las Águilas descontaron en la parte baja del segundo episodio con un doble de Aderlin Rodríguez, quien se robó la tercera base y anotó gracias a un elevado de sacrificio de Corey Joyce.

En el cuarto episodio, los visitantes ampliaron la ventaja con un rally de cinco carreras, anotadas por Junior Lake, Erick González, Sócrates Brito, Raimel Tapia y Jorge Mateo.

Yamaico Navarro agregó otra carrera en el sexto inning con un cuadrangular por el jardín izquierdo, y los Leones completaron la docena de anotaciones con carreras de Raimel Tapia y José Marmolejos.

Las Águilas sumaron su segunda carrera en el octavo episodio, producto de dobles consecutivos de Steward Berroa y Jonathan Clase.

Los más destacados

Por los Leones, Junior Lake 3-2 1 CA 2 CE; Yamaico Navarro 4-2 H4 1 CA 2 CE, Jorge Mateo 3-2 2 CA y Raimel Tapia 5-2 3 CA.

Próximos partidos

La jornada de dos partidos del domingo arranca con el encuentro entre los Leones del Escogido y los Toros del Este a las 4 de la tarde en el estadio Quisqueya Juan Marichal y cierra con el encuentro entre las Águilas Cibaeñas y los Gigantes del Cibao a partir de las 5 de la tarde en el estadio Julián Javier de Santiago.