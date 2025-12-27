Toros muestran su poder ofensivo en su apertura del todos contra todos al vencer a Gigantes 11-3

Jugadores de los Toros del Este celebran su primera victoria de esta serie semifinal round robin luego de derrotar 11 por 3 a los Gigantes del Cibao la noche del sábado 27 de diciembre en el Estadio Francisco Micheli. ( CORTESÍA TOROS DEL ESTE )

Bryan de la Cruz, Gilberto Celestino y Jeimer Candelario remolcaron dos carreras y los Toros del Este se apoyaron en dos copiosos racimos de carreras para vencer 11 carreras por tres a los Gigantes del Cibao en el primer día de juego del round robin de ambos equipos.

Los Toros fabricaron seis vueltas en el primer capítulo y cinco más en el sexto para sentenciar el juego.

De la Cruz mostró el por qué es considerado uno de los candidatos a Jugador Más Valioso de la serie regular. Además de sus dos impulsadas bateó de 5-4, incluidos dos dobles.

El dulce sabor de la victoria le viene bien a los romanenses, segundos de la serie regular, pues además de comenzar con un triunfo, también sacan sus bates ante unos Gigantes que le ganaron la serie particular 8-2 en la ronda regular.

La victoria fue para Anderson Severino (1-0), seleccionado en el draft de reingreso, luego de un quinto sin fallo y dos ponches.

Los Toros viajan el domingo a la capital para enfrentar a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya, en un duelo entre ganadores en su apertura de la semifinal y los Gigantes recibirán en el Julián Javier a las Águilas Cibaeñas. El perdedor ampliará a dos su cadena de derrotas.

Candelario encabezó la ofensiva del primer capítulo, luego de un sencillo de dos carreras remolcadas.

En la parte baja del sexto, fue Celestino quien conectó un doble por el jardín derecho, que trajo dos vueltas más para los anaranjados que ponían el partido 9-3, ya inalcanzable para los cibaeños.

Los Toros atacaron bien temprano al abridor cibaeño Shane Greene (0-1), quien se fue a los camerinos sin sacar un out en la primera entrada y recibir el castigo de las seis vueltas.

Celestino y Luis Liberato recibieron boletos y De la Cruz trajo la primera del juego con un doble, Eloy Jiménez, Troy Johnston, Yairo Muñoz y Candelario también se embasaron y antes de que llegara el primer out, ya los Gigantes habían visto cinco corredores de los Toros cruzar el plato.

En la parte baja del sexto, los Toros sumaron cinco carreras para ampliar su ventaja.

Yairo Muñoz abrió con doble y anotó tras el doble remolcador de Tres Barrera.

Rafael Lantigua se embasó con sencillo para llenar las bases.

Luego, vino Celestino con su doble productor de dos, y tras un cambio de lanzador, Luis Liberato y De la Cruz impulsaron una carrera cada uno para colocar el marcador 11-3.