Leones superan a Toros en 11 entradas y comienzan con 2-0 en el round robin

Erick González es felicitado por sus compañeros luego de realizar el toque que trajo a Junior Lake con la carrera del triunfo tras el error en tiro del lanzador de los Toros del Este Janser Lara para que los Leones del Escogido ganaran el partido ocho carreras por siete el domingo 28 de diciembre de 2025 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. ( CORTESÍA LEONES DEL ESCOGIDO )

Un error en tiro del relevista Janser Lara permitió a Junior Lake anotar desde la antesala en lo que resultó la carrera del triunfo para los Leones del Escogido que dejaron en el terreno a los Toros del Este tras una victoria ocho carreras por siete en 11 entradas.

Es el segundo triunfo de los Leones para ser el único invicto en los primeros dos días de esta semifinal round robin.

Un sencillo de Luis Liberato en la alta del décimo dio ventaja a los Toros, pero Joe Corbett no pudo mantenerla cuando José Marmolejos igualó 7-7 el encuentro.

Erik González, Raimel Tapia y José Marmolejos remolcaron dos carreras cada uno para liderar la ofensiva roja.

Alex Colomé (1-0) se llevó la victoria. Lara (0-1) se llevó la derrota en un partido en el que se utilizaron 20 lanzadores, 10 por cada equipo.

Los Toros inauguraron la pizarra con una en el primero por sencillo remolcador de Bryan de la Cruz, luego siguieron con dos más en el segundo por doble productor de Sergio Alcántara y sencillo de Gilberto Celesino al central, que marcaba un 3-0.

En el cierre de ese episodio, un doble de José Marmolejos al jardín derecho y sencillo de Michael de la Cruz acercaron a los Leones por la mínima.

Los romanenses ampliaron otra vez su ventaja gracias a un doble de Troy Jhonston ante Phillips Valdez, al prado central con el que anotaron De la Cruz y Eloy Jiménez.

Pudo ser un mejor inning para los anaranjados, pero Johnston fue pescado en tercera tratando de extender el batazo a triple.

Más adelante llegaron sencillos de Jeimer Candelario y Bryan Lavastida. Kenny Hernández entró por Valdez, boleó a Alcántara para llenar las bases y luego sentenció el inning al dominar a Celestino con rodado por el cuadro.

En el sexto, los escarlatas tomaron la ventaja del juego por primera vez, ayudados por un doble de dos carreras de Erik González al jardín izquierdo ante Miguel Castro, que fue reemplazado por Anderson Severino.

Luego del segundo out, Yamaico Navarro fue boleado, robó segunda y anotó por sencillo productor de dos, de Raimel Tapia para poner a los rojos 6-5.

En el séptimo, un lanzamiento desviado de Jefry Yan permitió que Candelario anotara la del empate 6-6.