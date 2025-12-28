Video | Las Águilas anotan cinco en la décima y logran su primer triunfo en el RR

Cristhian Adames conectó dos imparables en el triundo aguilucho. ( ANEUDY TAVÁREZ )

Las Aguilas Cibaeñas (1-1) hicieron un rally de cinco carreras en la parte alta de la décima entrada para vencer 10-6 a los Gigantes del Cibao (0-2) y lograr su primer triunfo en la fase semifinal de la pelota invernal dominicana.

Las Cuyayas conectaron cuatro imparables, incluyendo dos batazos de doble mérito para colocar el partido fuera del alcance del conjunto nordestano y ponerle número a la casa en la columna de las victorias.

La victoria correspondió a Yoan López (1-0, 0.00 ERA) en labor de relevo y la derrota recayó sobre Jimmy Cordero (0-1, 20.25) que permitió tres hits y cuatro carreras, tres de ellas limpias, otorgó una base y no ponchó a nadie.

Como anotaron

La primer carrera del encuentro la empujó Francisco Mejía con doble al jardín derecho que trajó a Johan Rojas al plato. (Aguilas 0 Gigantes 1, 1era baja)

Carlos Franco conectó hit al jardín derecho que remolcó a Mejía. (Aguilas 0 Gigantes 2, 2da baja)

Ismael Munguia conectó doble al jardín y remolcó a Gustavo Núñez. (Aguilas 0 Gigantes 3, 2da baja)

Ezequiel Duran conecta cuadrangular entre los jardines izquierdo y central. (Aguilas 1 Gigantes 3, 4ta alta)

Alberto Rodriguez batea rodado al cuadro y Aderlin Rodríguez anota. (Aguilas 2 Gigantes 3, 4ta alta)

Elih Marrero batea para doble matanza con elevado al jardín derecho, Cristhian Adames anota y Alberto Rodriguez es out en primera. (Aguilas 3 Gigantes 3, 4ta alta)

Leody Taveras conectó hit al campo corto que empuja a Elih Marrero y Steward Berroa anota Steward Berroa anota. (Aguilas 5 Gigantes 3, 7ma alta)

Francisco Mejía conectó un elevado de sacrificio que empujó a Johan Rojas. (Aguilas 5 Gigantes 4, 8va baja)

Gustavo Núñez conectó imparable al jardín derecho que remolcó a Ricardo Céspedes. (Aguilas 5 Gigantes 5, 9na baja)

Cristhian Adames pega doble al jardín derecho y remolca a Ezequiel Durán. (Aguilas 6 Gigantes 5, 10ma alta)

Jerar Encarnacion pega sencillo al jardín derecho y Cristhian Adames anota. (Aguilas 7 Gigantes 5, 10ma alta)

Bladimir Restituyo pega sencillo al campo corto y Fernando Peguero anota. (Aguilas 8 Gigantes 5, 10ma alta)

Elih Marrero pega doble al jardín derecho y Bladimir Restituyo anota. (Aguilas 9 Gigantes 5, 10ma alta)

Ezequiel Duran recibe base por bolas con las bases llenas y Elih Marrero anota. (Aguilas 10 Gigantes 5, 10ma alta)

Marco Hernández batea rodado para out forzado y Jorge Bonifacio anota. (Aguilas 10 Gigantes 6, 10ma baja)

Los abridores

Por los Gigantes, el zurdo importado Steven Moyers (0-0, 9.00 ERA) trabajó tres entradas en las que permitió tres hits y tres carreras limpias, otorgó dos bases y ponchó a tres bateadores; el abridor de las Aguilas Oscar de la Cruz (0-0, 2.70 ERA) permitió cuatro hits y tres carreras, una de ellas limpias, otorgó dos bases y ponchó a uno.

Los más destacados

Por los Gigantes, Gustavo Núñez 3-2 1 CA 1 CE; Francisco Mejía 3-1 H2 1 CA 1 CE; Ismael Munguía 5-2 H2 1 CE, Johan Rojas 5-1 2 CA y Carlos Franco 4-1 1 CE.

Por las Aguilas, Aderlin Rodríguez 3-2 1 CA; Ezequiel Durán 3-2 H4 1 CA 1 CE, Elih Marrero 3-1 1 CA 1 CE y Christian Adames 4-1

Próximos partidos

Los Leones del Escogido viajan al estadio Julián Javier para enfrentar a los Gigantes del Cibao a partir de las 7 de la noche .

viajan al para enfrentar a los a partir de las . Los Toros del Este harán su primera visita en el round robin al estadio Cibao para enfrentar a las Aguilas Cibaeñas a partir de las 7:30 de la noche.