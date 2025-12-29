A-Rod: "Ya no me importa entrar al Salón de la Fama"

Alex Rodríguez está en su último año en la boleta de los periodistas. ( FUENTE EXTERNA )

Casi una década después de retirarse, Alex Rodríguez sigue siendo una de las figuras más polémicas del béisbol, especialmente en lo que respecta a su candidatura al Salón de la Fama.

Sin embargo, el excampocorto superestrella ahora dice que ha aceptado la perspectiva de nunca tener una placa en Cooperstown.

"Hoy tengo una vida que no tuve durante los primeros 40 años", declaró recientemente Rodríguez a Jason Jones de The Athletic. "Si fuera al Salón de la Fama, curiosamente, me sentiría vacío por dentro. Todavía sentiría mucho dolor. Preferiría tener lo que tengo hoy, porque realmente me ayudó a desbloquear mucho del trabajo que necesitaba hacer".

Seleccionado con la primera selección global del draft por los Marineros de Seattle en 1993, Rodríguez ayudó a redefinir la posición de campocorto durante la primera mitad de su carrera con Seattle y los Rangers de Texas antes de pasar a la tercera base tras un canje a los Yankees de Nueva York.

El tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana ocupa el quinto lugar de todos los tiempos en jonrones (696), cuarto en carreras impulsadas (2086) y octavo en carreras anotadas (2021). Uno de los cuatro jugadores en los clubes de los 3000 hits y los 600 jonrones, Rodríguez lideró su liga en jonrones cinco veces, tuvo tres campañas de 50 jonrones y fue autor de una inusual temporada de 40-40 en 1998.

Sin embargo, la quisquillosa actitud de Rodríguez fuera del campo... Su imagen y el uso de sustancias para mejorar el rendimiento han frenado su candidatura al Salón de la Fama. Admitió por primera vez el uso de sustancias para mejorar el rendimiento en 2009, alegando haber consumido esteroides durante su etapa con los Rangers (2001-03). La posterior participación de Rodríguez en el escándalo de BioGenesis llevó a la MLB a suspenderlo durante toda la temporada 2014.

Rod ha recibido un apoyo limitado desde su debut en la boleta del Salón de la Fama en 2022, alcanzando un máximo del 37.1% en 2024. Hasta el domingo, había obtenido el 49.3% de los votos de 67 boletas reveladas públicamente en el ciclo de este año, según el Hall of Fame Tracker de Ryan Thibodaux. La elegibilidad de Rodríguez para la boleta de la BBWAA vence en 2030.

"Narcisista en recuperación"

Pero incluso antes del escándalo de BioGenesis, "A-Rod" era una figura controvertida entre la afición de su propio equipo, principalmente debido a acusaciones previas de uso de sustancias para mejorar el rendimiento y a su personalidad franca. Describiéndose a sí mismo... Como "narcisista en recuperación", Rodríguez declaró a The Athletic que considera su suspensión de una temporada como un punto crucial en su vida, un momento que lo impulsó a ir a terapia y a asumir la responsabilidad por su comportamiento pasado.

"El año de suspensión me dio el tiempo, el espacio y la privacidad para profundizar en mi interior", dijo Rodríguez. "Creo que donde estoy hoy está totalmente relacionado con el trabajo que hice. Así que, si el Salón de la Fama fue un precio, entonces, ya saben, es mi responsabilidad".

Desde su retiro en 2016 tras ser liberado por los Yankees, Rodríguez se ha adentrado en el mundo empresarial y ahora es copropietario de los Minnesota Timberwolves de la NBA y de las Minnesota Lynx de la WNBA. A sus 50 años, también sigue involucrado en el béisbol, trabajando como locutor en Fox.