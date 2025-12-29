Juegos y tabla de posiciones del round robin de Lidom: Escogido comienza con 2-0; Gigantes en baja

Yamaico Navarro reacciona luego de anotar una carrera para los Leones del Escogido que vencieron 8-7 a los Toros del Este el domingo 28 de diciembre de 2025 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. ( CORTESÍA LEONES DEL ESCOGIDO )

La jornada del domingo mostró lo cerrado que puede resultar esta semifinal todos contra todos, luego de que los dos compromisos se definieran en entradas extras.

En el Estadio Quisqueya, los Leones del Escogido derrotaron 8-7 a los Toros del Este y en el Julián Javier, las Águilas Cibaeñas se impusieron 10-6 a los Gigantes de Cibao.

Los melenudos comienzan esta ronda con marca de 2-0; Toros y Águilas nivelan 1-1 y los francomacorisanos cerraron el domingo con marca de 0-2.

Posiciones al día Equipo JG JP PCT DIF. ULT 10 CASA RUTA Racha Escogido 2 0 1.000 - 2-0 1-0 1-0 2-G

Este es el calendario y los resultados de los partidos

Fecha Hora Equipos Estadio Res. 27/12 5:00 p.m. Escogido vs Águilas Cibao Escogido 12-2 7:30 p.m. Gigantes vs. Toros F. Micheli Toros 11-3