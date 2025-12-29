×
Tabla de posiciones LIDOM
Tabla de posiciones LIDOM

Juegos y tabla de posiciones del round robin de Lidom: Escogido comienza con 2-0; Gigantes en baja

Los dos partidos de la jornada del domingo se decidieron en entradas extras

Juegos y tabla de posiciones del round robin de Lidom: Escogido comienza con 2-0; Gigantes en baja
Yamaico Navarro reacciona luego de anotar una carrera para los Leones del Escogido que vencieron 8-7 a los Toros del Este el domingo 28 de diciembre de 2025 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. (CORTESÍA LEONES DEL ESCOGIDO)

La jornada del domingo mostró lo cerrado que puede resultar esta semifinal todos contra todos, luego de que los dos compromisos se definieran en entradas extras.

En el Estadio Quisqueya, los Leones del Escogido derrotaron 8-7 a los Toros del Este y en el Julián Javier, las Águilas Cibaeñas se impusieron 10-6 a los Gigantes de Cibao.

Los melenudos comienzan esta ronda con marca de 2-0; Toros y Águilas nivelan 1-1 y los francomacorisanos cerraron el domingo con marca de 0-2.

Posiciones al día 
EquipoJGJPPCTDIF. ULT 10CASARUTARacha 
Escogido21.0002-0 1-0 1-02-G
Águilas1.5001.01-10-11-01-G 
Toros1.5001.01-1 1-00-1 1-P
Gigantes0.0002.00-20-10-12-P

        

Este es el calendario y los resultados de los partidos

FechaHora Equipos Estadio Res. 
27/125:00 p.m.Escogido vs ÁguilasCibao Escogido 12-2 
7:30 p.m. Gigantes vs. TorosF. MicheliToros 11-3
28/124:00 p.m.Toros vs EscogidoQuisqueyaEscogido 8-7 (11)
5:00 p.m.Águilas vs GigantesJ. JavierÁguilas 10-6 (10)
29/127: 00 p.m.Escogido vs GigantesJ. Javier 
7:30 p.m.Toros vs ÁguilasCibao 
30/127:15 p.m.Gigantes vs EscogidoQuisqueya 
7:30 p.m.Águilas vs TorosF. Micheli  
31/12 Libre
 
01/01
ENERO 
02/017:30 p.m. Gigantes vs Águilas Cibao 
7:30 p.m.
Escogido vs Toros F. Micheli 
03/01

4:00 p.m.Águilas vs EscogidoQuisqueya  
5:00 p.m.Toros vs GigantesJ. Javier 
04/01 4:00 p.m. Escogido vs ÁguilasCibao 
5:00 p.m.Gigantes vs TorosF. Micheli 
05/014:00 P.M.Toros vs EscogidoQuisqueya 
5:00 p.m.Águilas vs Gigantes J. Javier 
06/01Libre
07/017:00 p.m.Escogido vs Gigantes J. Javier 
7:30 p.m. Toros vs Águilas Cibao 
08/01

7:30 p.m. Escogido vs Águilas Cibao  
7:30 p.m. Gigantes vs TorosF. Micheli 
09/01

7:15 p.m. Gigantes vs Escogido Quisqueya  
7:30 p.m. Águilas vs Toros F. Micheli 
10/014:00 p.m. Águilas vs EscogidoQuisqueya  
5:00 p.m.Toros vs GigantesJ. Javier 
11/014:00 p.m.Toros vs Escogido Quisqueya  
5:00 p.m.Águilas vs Gigantes J. Javier  
12/01Libre 
13/017:30 p.m.Gigantes vs Águilas Cibao 
7:30 p.m. Escogido vs Toros F. Micheli  
14/01

7:00 p.m.Escogido vs Gigantes J. Javier  
7:30 p.m. Toros vs Águilas Cibao 
15/01

7:30 p.m. Gigantes vs Águilas Cibao  
7:30 p.m. Escogido vs Toros F. Micheli  
16/017:15 p.m. Gigantes vs Escogido Quisqueya  
7:30 p.m.Águilas vs Toros F. Micheli  
17/014:00 p.m. Águilas vs Escogido Quisqueya  
5:00 p.m.Toros vs Gigantes J. Javier 
