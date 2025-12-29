Juegos y tabla de posiciones del round robin de Lidom: Escogido comienza con 2-0; Gigantes en baja
Los dos partidos de la jornada del domingo se decidieron en entradas extras
La jornada del domingo mostró lo cerrado que puede resultar esta semifinal todos contra todos, luego de que los dos compromisos se definieran en entradas extras.
En el Estadio Quisqueya, los Leones del Escogido derrotaron 8-7 a los Toros del Este y en el Julián Javier, las Águilas Cibaeñas se impusieron 10-6 a los Gigantes de Cibao.
Los melenudos comienzan esta ronda con marca de 2-0; Toros y Águilas nivelan 1-1 y los francomacorisanos cerraron el domingo con marca de 0-2.
|Posiciones al día
|Equipo
|JG
|JP
|PCT
|DIF.
|ULT 10
|CASA
|RUTA
|Racha
|Escogido
|2
|0
|1.000
|-
|2-0
|1-0
|1-0
|2-G
|Águilas
|1
|1
|.500
|1.0
|1-1
|0-1
|1-0
|1-G
|Toros
|1
|1
|.500
|1.0
|1-1
|1-0
|0-1
|1-P
|Gigantes
|0
|2
|.000
|2.0
|0-2
|0-1
|0-1
|2-P
Este es el calendario y los resultados de los partidos
|Fecha
|Hora
|Equipos
|Estadio
|Res.
|27/12
|5:00 p.m.
|Escogido vs Águilas
|Cibao
|Escogido 12-2
|7:30 p.m.
|Gigantes vs. Toros
|F. Micheli
|Toros 11-3
|28/12
|4:00 p.m.
|Toros vs Escogido
|Quisqueya
|Escogido 8-7 (11)
|5:00 p.m.
|Águilas vs Gigantes
|J. Javier
|Águilas 10-6 (10)
|29/12
|7: 00 p.m.
|Escogido vs Gigantes
|J. Javier
|7:30 p.m.
|Toros vs Águilas
|Cibao
|30/12
|7:15 p.m.
|Gigantes vs Escogido
|Quisqueya
|7:30 p.m.
|Águilas vs Toros
|F. Micheli
|31/12
| Libre
|01/01
|ENERO
|02/01
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Águilas
|Cibao
|7:30 p.m.
|Escogido vs Toros
|F. Micheli
|03/01
|4:00 p.m.
|Águilas vs Escogido
|Quisqueya
|5:00 p.m.
|Toros vs Gigantes
|J. Javier
|04/01
|4:00 p.m.
|Escogido vs Águilas
|Cibao
|5:00 p.m.
|Gigantes vs Toros
|F. Micheli
|05/01
|4:00 P.M.
|Toros vs Escogido
|Quisqueya
|5:00 p.m.
|Águilas vs Gigantes
|J. Javier
|06/01
|Libre
|07/01
|7:00 p.m.
|Escogido vs Gigantes
|J. Javier
|7:30 p.m.
|Toros vs Águilas
|Cibao
|08/01
|7:30 p.m.
|Escogido vs Águilas
|Cibao
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Toros
|F. Micheli
|09/01
|7:15 p.m.
|Gigantes vs Escogido
|Quisqueya
|7:30 p.m.
|Águilas vs Toros
|F. Micheli
|10/01
|4:00 p.m.
|Águilas vs Escogido
|Quisqueya
|5:00 p.m.
|Toros vs Gigantes
|J. Javier
|11/01
|4:00 p.m.
|Toros vs Escogido
|Quisqueya
|5:00 p.m.
|Águilas vs Gigantes
|J. Javier
|12/01
|Libre
|13/01
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Águilas
|Cibao
|7:30 p.m.
|Escogido vs Toros
|F. Micheli
|14/01
|7:00 p.m.
|Escogido vs Gigantes
|J. Javier
|7:30 p.m.
|Toros vs Águilas
|Cibao
|15/01
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Águilas
|Cibao
|7:30 p.m.
|Escogido vs Toros
|F. Micheli
|16/01
|7:15 p.m.
|Gigantes vs Escogido
|Quisqueya
|7:30 p.m.
|Águilas vs Toros
|F. Micheli
|17/01
|4:00 p.m.
|Águilas vs Escogido
|Quisqueya
|5:00 p.m.
|Toros vs Gigantes
|J. Javier