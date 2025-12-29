Bryan de la Cruz pone el sello de MVP con producción histórica en la Lidom

Bryan de la Cruz lideró la liga en carreras empujadas con 40. ( FUENTE EXTERNA )

Bryan de la Cruz tuvo una producción ofensiva en la serie regular de la pelota invernal difícil de ignorar, una que necesitaba para enviar la señal a la MLB de que todavía tiene pólvora en la recamara.

Un desempeño que lo coloca como un fuerte candidato a ganar el premio de Jugador Más Valioso. Logró una línea ofensiva de .301/.372/.515, con ocho cuadrangulares y 40 remolcadas en 44 partidos, en los que además conectó nueve dobles.

En una liga tradicionalmente dominada por el pitcheo, el jardinero derecho de los Toros del Este se convirtió en apenas el quinto jugador con ese número de empujadas en una campaña de 50 juegos en la historia del circuito.

Ese club lo completan Víctor Díaz (50 en 2008-09), Juan Francisco (42 en 2009-10), Domingo Martínez (40 en 1994-95) y José Oliva (40 en 1997-98).

De la Cruz no solo fue oportuno: fue consistente. Su presencia en el medio de la alineación resultó vital para el éxito del conjunto de La Romana, que terminó segundo en la tabla de posiciones con marca de 27-22, a cinco juegos de las líderes Águilas (32-17), los únicos equipos con récord positivo en el circuito.

Sus compañeros de equipo, el jardinero Gilberto Celestino y el abridor Aaron Sánchez -quien apunta a quedarse con el reconocimiento de Lanzador del Año-, también presentan credenciales para aparecer en las boletas.

Celestino terminó la estación con línea de .316/.418/.402, 10 dobles y 22 bases robadas en 46 partidos, catalizando la ofensiva taurina. Sánchez concluyó con marca de 4-2 y efectividad de 1.55; la oposición le bateó para .208 en 46.1 entradas y registró un WHIP de 0.95.

Opciones aguiluchas

Ezequiel Durán, Aderlin Rodríguez y Leody Taveras fueron los veteranos que comandaron la ofensiva de los líderes de la tabla en la serie regular. El cerrador Burch Smith, con seis salvamentos y efectividad de 1.76, se adueñó del cierre de los juegos en un momento clave de la temporada.

Durán participó en 35 partidos y tuvo una línea ofensiva de .338/.399/.463, con nueve dobles y 22 remolcadas. Rodríguez conectó siete vuelacercas y siete dobles en 43 partidos, y sus 29 remolques constituyeron la segunda mayor cantidad del torneo.

Taveras disparó 12 dobles, tuvo porcentaje de embasarse de .393 y le dio estabilidad defensiva al equipo en el jardín central.

De los Santos en SFM

El infielder Deyvison de los Santos fue el principal exponente ofensivo de los Gigantes del Cibao, con cinco jonrones y 28 remolcadas en 42 partidos. Su línea ofensiva fue .309/.399/.475, con seis dobles. El trabajo de Anderson Pilar en las entradas finales pasó por debajo del radar, pero su WHIP de 0.96 en 19 salidas fue valioso para el conjunto nordestano.

Navarro y Brito en LE

Yamaico Navarro tuvo una sólida campaña, con seis jonrones, nueve dobles y 26 remolcadas, bateando para .282/.387/.486 en 42 partidos, como inicialista del Escogido. Sócrates Brito volvió a ser puntal en la ofensiva escarlata: registró línea de .294/.382/.393 en 45 juegos, con tres cuadrangulares y 23 remolques.

Los descartados

Los 73 hits de Raimel Tapia (EO), el liderato de bateo de Ismael Munguía (EO) con promedio de .368 y OPS de .904, junto al .308 de Cristhian Adames (Licey), no deberían pasar desapercibidos para los votantes.