Video| Luis Liberato la saca del parque y los Toros vencen a las Águilas en el estadio Cibao

Luis Liberato conectó su primer cuadrangular de la serie semifinal en el estadio Cibao ante las Aguilas Cibaeñas. ( FUENTE EXTERNA )

Los Toros del Este (2-1) vencieron 7-6 a las Águilas Cibaeñas (1-2) en la continuación de la serie semifinal de la pelota invernal dominicana en el estadio Cibao, ahora el conjunto cibaeño ha perdido sus dos partidos en el hogar, luego de terminar la serie regular con marca de 17-7.

El conjunto de La Romana tomó el comando del partido en la parte de arriba de la sexta entrada con un rally de tres carreras que fue culminado por un cuadrangular de dos carreras del jardinero Luis Liberato que concluyó el partido con cuatro remolques.

La victoria correspondió a Emailin Montilla (1-0, 0.00 ERA) en labor de una entrada el blanco en la que ponchó a un bateador, la derrota recayó sobre Misael Tamárez (0-1, 13.50 ERA) que permitió dos hits y dos carreras limpias en un tercio de labor. Jean Carlos Mejía (1) se adjudicó el salvamento con una labor de dos ponches y un imparable en la novena entrada.

Las Águilas cometieron tres errores en el encuentro, y ahora han tienen nueve pifias en sus primeros tres partidos de la fase semifinal.

Los abridores

Jaime Barria fue el abridor del conjunto taurino y trabajó 1.2 entradas en las que permitió cuatro hits y dos carreras limpias, otorgó tres bases y ponchó a dos, por las Águilas Abdiel Mendoza permitió dos hits y tres carreras limpias en 1.2 entradas, otorgó dos bases y ponchó a cuatro.

Los más destacados

Por los Toros, Luis Liberato 5-2 H4 1 CA 4 CE; Rafael Lantigua 3-1 2 CA y Tres Barrera 4-1 H2 1 CA 1 CE.

Por las Águilas, Yerar Encarnación 5-2 1 CA 1 CE; Jonathan Clase 2-1 H4 1 CA 1 CE y Ezequiel Durán 5-2 1 CA.

Próximos partidos

La actividad continúa este martes con dos partidos.

Los Gigantes del Cibao enfrentarán a los Leones del Escogido en el estadio Quisqueya Juan Marichal a partir de las 7 de la noche.

enfrentarán a los en el Juan Marichal a partir de las 7 de la noche. Los Toros del Este recibirán la visita de las Águilas Cibaeñas en el estadio Francisco Micheli a partir de las 7:30 de la noche.