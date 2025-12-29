El pasado viernes, Junior Lake salió trotando del dugout mientras dejaba tras de sí una frase: "Así es que a mí me gusta, que no me den favorito".

Ese día, que fue un encuentro de entrenamiento opcional de los Leones del Escogido, el jardinero no pudo ser capturado por la batería de periodistas, pero su expresión dio de qué hablar.

Y es que, además de que entraron en cuarto puesto en la semifinal round robin, los melenudos son los campeones nacionales.

17 Coronas Tienen los Leones del Escogido, esperan repetir con la número 18 esta temporada. El último equipo en retener fue el Licey de 2023 y de 2024.





"Cuando no te ponen de favorito tú juegas con ese chip on your shoulder (ganas de demostrar algo), con esa motivación extra que tú quieres demostrarle a la gente que entiende que tú mereces estar ahí", señaló el mánager de los Leones, Ramón Santiago.

"Nosotros no tomamos nada por seguro. Nos preparamos", agregó el gerente general, Carlos Peña. "Creemos mucho en nosotros mismos, así que cualquier otra opinión para nosotros es totalmente irrelevante".

"El campeón vive"

El subcampeón, Tigres del Licey fue eliminado para avanzar a la semifinal, pero el campeón sigue con vida para defender su trofeo ganado en la campaña pasada.

"El campeón está vivo", destaca Santiago. Y luego alzó el brazo y, con el índice erguido, lanzó una advertencia clara: "Al campeón hay que tenerlo en cuenta. Nunca subestimes a un campeón".

Los Leones tienen 17 coronas y aspiran a ganar la 18.