El bate revive: ocho sobre .300 en Lidom

Ismael Munguía fue líder de bateo en Lidom con .368 de promedio ( FUENTE EXTERNA )

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) ha sido históricamente reconocida como una de lanzadores, un circuito difícil de batear. Sin embargo, la serie regular recién finalizada tuvo algo que le devolvió el brillo a los maderos y alcanzó hitos que no se veían hace más de un lustro.

Ismael Munguía, jardinero nicaragüense de las Estrellas, fue el líder de bateo con un elevado .368, en una cerrada batalla con su compañero Raimel Tapia, quien conectó 73 imparables y cerró con .359. Ambos marcaron el ritmo en una liga que, en términos generales, produjo menos de lo que reflejaron sus figuras principales.

La ofensiva volvió a ser tema de conversación con ocho peloteros que rompieron la aristocrática cifra del .300 de promedio, un número que no se alcanzaba desde la temporada 2017-18. La diferencia está en que este año hubo tres bateadores en la franja de los .290, que no ocurrió en aquel 2017.

Coincidencialmente, en ambas temporadas el promedio de bateo general estuvo por encima de la media de los últimos 11 años: .254 en 2017 y .247 este año, frente al .241 que promedió las últimas 11 zafras.

Once años bajo lupa

En los últimos 11 años se conectaron 24,072 hits en 99,845 turnos, para un promedio colectivo de .241.

Dentro de esa muestra, el mejor desempeño general fue en 2017, cuando el circuito bateó para .254 y coincidió con la última vez que hubo tantos bateadores sobre los .300.

Del otro lado está el 2022-23, donde se bateó apenas .224. Solo Henry Urrutia, de Gigantes, rompió la barrera del .300, con .318, mientras Aneury Tavárez, de las Águilas, terminó con .299, el único en la franja de los .290.

