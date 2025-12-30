Angelinos y Anthony Rendón alcanzan acuerdo que pone fin a su contrato

Anthony Rendón y los Angelinos de Los Ángeles llegaron a un acuerdo para dar por terminado el vínculo contractual que los unía, cerrando de manera anticipada una relación marcada por lesiones, largos periodos de ausencia y una producción muy por debajo de las expectativas.

Rendón, de 35 años, firmó con los Angelinos antes de la temporada 2020 por siete años y 245 millones de dólares, tras convertirse en una de las figuras del campeonato conquistado por los Nacionales de Washington en 2019. Su llegada fue vista entonces como el movimiento que debía fortalecer el corazón de la alineación angelina.

Sin embargo, múltiples problemas físicos limitaron de manera constante su disponibilidad. Lesiones en la ingle, cadera, muñeca y rodilla, entre otras, lo llevaron repetidamente a la lista de lesionados y truncaron cualquier intento de continuidad en el terreno.

Recibirá dinero diferido

Como parte del nuevo acuerdo, los cerca de 38 millones de dólares que restaban por pagar no serán liquidados en un solo desembolso. El monto será diferido y distribuido en varios años, lo que otorga al club un margen adicional para reordenar su nómina en el corto plazo.

Con este arreglo, Rendón queda oficialmente desligado de los Angelinos y no se espera que vuelva a vestir el uniforme del equipo. En sus seis campañas con la franquicia participó apenas en 257 juegos de serie regular, con promedio de .242, 22 cuadrangulares y 125 carreras remolcadas.

El movimiento marca el cierre de una etapa que nunca alcanzó lo proyectado cuando el antesalista firmó uno de los acuerdos más lucrativos para un jugador de posición en las Grandes Ligas.