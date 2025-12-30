Deficiencias defensivas pasan factura a las Águilas Cibaeñas pese a buen bateo

Los jugadores de las Águilas Cibaeñas celebran en el Estadio Cibao. ( FUENTE EXTERNA )

Las Águilas Cibaeñas atraviesan un inicio de calendario marcado por una ofensiva productiva, pero seriamente afectado por fallas defensivas que han incidido directamente en sus resultados recientes.

Entre el 27 y el 29 de diciembre, el conjunto amarillo acumuló un total de nueve errores defensivos en apenas tres partidos, un factor determinante en dos derrotas de sus tres juegos en ese tramo.

El 27 de diciembre, las Águilas se enfrentaron a los Leones del Escogido y cometieron cuatro errores, una cifra elevada que comprometió el desempeño del equipo durante el encuentro.

Un día después, el 28 de diciembre, frente a los Gigantes del Cibao, la historia se repitió con dos errores que volvieron a pasar factura, a pesar de que ganaron contra los Gigantes.

Racha de imprecisiones defensivas

La racha de imprecisiones defensivas continuó el pasado lunes ante los Toros del Este, partido en el que el equipo registró tres errores más, cerrando la secuencia con un balance defensivo preocupante.

A pesar de estas deficiencias en el terreno, la ofensiva de las Águilas ha mostrado solidez. En ese período, el equipo registra un promedio de bateo colectivo de .283, logrando producir carreras de manera consistente. Sin embargo, el buen desempeño con el bate no ha sido suficiente para compensar las fallas en defensa, dejando a la novena cibaeña con récord de un partido ganado y dos perdidos en esos compromisos.

Te puede interesar Video| Luis Liberato la saca del parque y los Toros vencen a las Águilas en el estadio Cibao

Necesidad de ajustes defensivos

La fragilidad defensiva se ha convertido en un aspecto a corregir con urgencia para las Águilas Cibaeñas, que han demostrado tener el material ofensivo necesario para competir, pero necesitan mayor concentración y ejecución en el fildeo para evitar que los errores sigan condicionando los resultados.

De cara a los próximos encuentros, el conjunto amarillo tendrá el reto de ajustar su juego defensivo si desea capitalizar su buen momento ofensivo y traducirlo en victorias en la recta final del calendario.