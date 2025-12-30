×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Tabla de posiciones round robin
Tabla de posiciones round robin

Resultados y tabla de posiciones del round robin: Escogido sigue invicto; Gigantes con 0-3

Elier Hernández conectó el batazo decisivo para los Leones y Luis Liberato lidera a los Toros

  • Carlos Sánchez G. - Twitter
  • Carlos Sánchez G. - Facebook
Expandir imagen
Resultados y tabla de posiciones del round robin: Escogido sigue invicto; Gigantes con 0-3
Luis Liberato disparó jonrón de dos vueltas y terminó con cuatro remolcadas para darle la victoria 7-6 a los Toros del Este sobre las Águilas Cibaeñas. (FUENTE EXTERNA)

Elier Hernández disparó un doble de dos carreras para darle la ventaja a los Leones del Escogido en el octavo episodio, camino a un triunfo cuatro carreras por dos sobre los Gigantes del Cibao, la noche del lunes en el Estadio Julián Javier.

Hernández, con su doble, empujó a Raimel Tapia y a Jorge Mateo para una ventaja 3-2. Luego anotó con sencillo de Pedro Severino.

En Santiago, Luis Liberato disparó jonrón de dos vueltas y terminó con cuatro remolcadas para darle la victoria 7-6 a los Toros del Este sobre las Águilas Cibaeñas, en el Estadio Cibao.

Los Leones marchan invicto en esta ronda semifinal round robin.

Posiciones al día 
EquipoJGJPPCTDIF. ULT 10CASARUTARacha 
Escogido31.0003-0 1-0 2-03-G
Toros2.6671.02-11-01-11-G 
Águilas1.3332.01-2 0-21-01-P
Gigantes0.0003.00-30-20-13-P

        

Este es el calendario y los resultados de los partidos del día 29 de diciembre.

FechaHora Equipos Estadio Res. 
27/125:00 p.m.Escogido vs ÁguilasCibao Escogido 12-2 
7:30 p.m. Gigantes vs. TorosF. MicheliToros 11-3
28/124:00 p.m.Toros vs EscogidoQuisqueyaEscogido 8-7 (11)
5:00 p.m.Águilas vs GigantesJ. JavierÁguilas 10-6 (10)
29/127: 00 p.m.Escogido vs GigantesJ. JavierEscogido 4-2
7:30 p.m.Toros vs ÁguilasCibaoToros 7-6
30/127:15 p.m.Gigantes vs EscogidoQuisqueya 
7:30 p.m.Águilas vs TorosF. Micheli  
31/12 Libre
 
01/01
ENERO 
02/017:30 p.m. Gigantes vs Águilas Cibao 
7:30 p.m.
Escogido vs Toros F. Micheli 
03/01

4:00 p.m.Águilas vs EscogidoQuisqueya  
5:00 p.m.Toros vs GigantesJ. Javier 
04/01 4:00 p.m. Escogido vs ÁguilasCibao 
5:00 p.m.Gigantes vs TorosF. Micheli 
05/014:00 P.M.Toros vs EscogidoQuisqueya 
5:00 p.m.Águilas vs Gigantes J. Javier 
06/01Libre
07/017:00 p.m.Escogido vs Gigantes J. Javier 
7:30 p.m. Toros vs Águilas Cibao 
08/01

7:30 p.m. Escogido vs Águilas Cibao  
7:30 p.m. Gigantes vs TorosF. Micheli 
09/01

7:15 p.m. Gigantes vs Escogido Quisqueya  
7:30 p.m. Águilas vs Toros F. Micheli 
10/014:00 p.m. Águilas vs EscogidoQuisqueya  
5:00 p.m.Toros vs GigantesJ. Javier 
11/014:00 p.m.Toros vs Escogido Quisqueya  
5:00 p.m.Águilas vs Gigantes J. Javier  
12/01Libre 
13/017:30 p.m.Gigantes vs Águilas Cibao 
7:30 p.m. Escogido vs Toros F. Micheli  
14/01

7:00 p.m.Escogido vs Gigantes J. Javier  
7:30 p.m. Toros vs Águilas Cibao 
15/01

7:30 p.m. Gigantes vs Águilas Cibao  
7:30 p.m. Escogido vs Toros F. Micheli  
16/017:15 p.m. Gigantes vs Escogido Quisqueya  
7:30 p.m.Águilas vs Toros F. Micheli  
17/014:00 p.m. Águilas vs Escogido Quisqueya  
5:00 p.m.Toros vs Gigantes J. Javier 
TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.