Resultados y tabla de posiciones del round robin: Escogido sigue invicto; Gigantes con 0-3
Elier Hernández conectó el batazo decisivo para los Leones y Luis Liberato lidera a los Toros
Elier Hernández disparó un doble de dos carreras para darle la ventaja a los Leones del Escogido en el octavo episodio, camino a un triunfo cuatro carreras por dos sobre los Gigantes del Cibao, la noche del lunes en el Estadio Julián Javier.
Hernández, con su doble, empujó a Raimel Tapia y a Jorge Mateo para una ventaja 3-2. Luego anotó con sencillo de Pedro Severino.
En Santiago, Luis Liberato disparó jonrón de dos vueltas y terminó con cuatro remolcadas para darle la victoria 7-6 a los Toros del Este sobre las Águilas Cibaeñas, en el Estadio Cibao.
Los Leones marchan invicto en esta ronda semifinal round robin.
|Posiciones al día
|Equipo
|JG
|JP
|PCT
|DIF.
|ULT 10
|CASA
|RUTA
|Racha
|Escogido
|3
|0
|1.000
|-
|3-0
|1-0
|2-0
|3-G
|Toros
|2
|1
|.667
|1.0
|2-1
|1-0
|1-1
|1-G
|Águilas
|1
|2
|.333
|2.0
|1-2
|0-2
|1-0
|1-P
|Gigantes
|0
|3
|.000
|3.0
|0-3
|0-2
|0-1
|3-P
Este es el calendario y los resultados de los partidos del día 29 de diciembre.
|Fecha
|Hora
|Equipos
|Estadio
|Res.
|27/12
|5:00 p.m.
|Escogido vs Águilas
|Cibao
|Escogido 12-2
|7:30 p.m.
|Gigantes vs. Toros
|F. Micheli
|Toros 11-3
|28/12
|4:00 p.m.
|Toros vs Escogido
|Quisqueya
|Escogido 8-7 (11)
|5:00 p.m.
|Águilas vs Gigantes
|J. Javier
|Águilas 10-6 (10)
|29/12
|7: 00 p.m.
|Escogido vs Gigantes
|J. Javier
|Escogido 4-2
|7:30 p.m.
|Toros vs Águilas
|Cibao
|Toros 7-6
|30/12
|7:15 p.m.
|Gigantes vs Escogido
|Quisqueya
|7:30 p.m.
|Águilas vs Toros
|F. Micheli
|31/12
| Libre
|01/01
|ENERO
|02/01
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Águilas
|Cibao
|7:30 p.m.
|Escogido vs Toros
|F. Micheli
|03/01
|4:00 p.m.
|Águilas vs Escogido
|Quisqueya
|5:00 p.m.
|Toros vs Gigantes
|J. Javier
|04/01
|4:00 p.m.
|Escogido vs Águilas
|Cibao
|5:00 p.m.
|Gigantes vs Toros
|F. Micheli
|05/01
|4:00 P.M.
|Toros vs Escogido
|Quisqueya
|5:00 p.m.
|Águilas vs Gigantes
|J. Javier
|06/01
|Libre
|07/01
|7:00 p.m.
|Escogido vs Gigantes
|J. Javier
|7:30 p.m.
|Toros vs Águilas
|Cibao
|08/01
|7:30 p.m.
|Escogido vs Águilas
|Cibao
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Toros
|F. Micheli
|09/01
|7:15 p.m.
|Gigantes vs Escogido
|Quisqueya
|7:30 p.m.
|Águilas vs Toros
|F. Micheli
|10/01
|4:00 p.m.
|Águilas vs Escogido
|Quisqueya
|5:00 p.m.
|Toros vs Gigantes
|J. Javier
|11/01
|4:00 p.m.
|Toros vs Escogido
|Quisqueya
|5:00 p.m.
|Águilas vs Gigantes
|J. Javier
|12/01
|Libre
|13/01
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Águilas
|Cibao
|7:30 p.m.
|Escogido vs Toros
|F. Micheli
|14/01
|7:00 p.m.
|Escogido vs Gigantes
|J. Javier
|7:30 p.m.
|Toros vs Águilas
|Cibao
|15/01
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Águilas
|Cibao
|7:30 p.m.
|Escogido vs Toros
|F. Micheli
|16/01
|7:15 p.m.
|Gigantes vs Escogido
|Quisqueya
|7:30 p.m.
|Águilas vs Toros
|F. Micheli
|17/01
|4:00 p.m.
|Águilas vs Escogido
|Quisqueya
|5:00 p.m.
|Toros vs Gigantes
|J. Javier