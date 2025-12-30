Resultados y tabla de posiciones del round robin: Escogido sigue invicto; Gigantes con 0-3

Luis Liberato disparó jonrón de dos vueltas y terminó con cuatro remolcadas para darle la victoria 7-6 a los Toros del Este sobre las Águilas Cibaeñas. ( FUENTE EXTERNA )

Elier Hernández disparó un doble de dos carreras para darle la ventaja a los Leones del Escogido en el octavo episodio, camino a un triunfo cuatro carreras por dos sobre los Gigantes del Cibao, la noche del lunes en el Estadio Julián Javier.

Hernández, con su doble, empujó a Raimel Tapia y a Jorge Mateo para una ventaja 3-2. Luego anotó con sencillo de Pedro Severino.

En Santiago, Luis Liberato disparó jonrón de dos vueltas y terminó con cuatro remolcadas para darle la victoria 7-6 a los Toros del Este sobre las Águilas Cibaeñas, en el Estadio Cibao.

Los Leones marchan invicto en esta ronda semifinal round robin.

Posiciones al día Equipo JG JP PCT DIF. ULT 10 CASA RUTA Racha Escogido 3 0 1.000 - 3-0 1-0 2-0 3-G

Este es el calendario y los resultados de los partidos del día 29 de diciembre.

Fecha Hora Equipos Estadio Res. 27/12 5:00 p.m. Escogido vs Águilas Cibao Escogido 12-2 7:30 p.m. Gigantes vs. Toros F. Micheli Toros 11-3