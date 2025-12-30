Gigantes del Cibao atraviesan crisis en el Round Robin

Los Gigantes del Cibao han sido uno de los equipos que más comentarios ha generado en el actual Round Robin de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

El conjunto cibaeño logró avanzar a la postemporada dejando fuera a los Tigres del Licey, a pesar de una temporada regular en la que apenas pudo escabullirse a la fase decisiva del torneo.

Durante la serie regular, los Gigantes finalizaron con récord de 24 victorias y 26 derrotas, acompañados de una efectividad colectiva de 4.09 y un promedio ofensivo de .234, números que reflejaron un rendimiento inestable tanto desde el montículo como con el madero. No obstante, el equipo consiguió el boleto al Round Robin, manteniendo vivas sus aspiraciones de campeonato.

Sin embargo, ya en la semifinal todos contra todos, la realidad ha sido cuesta arriba. En los primeros tres partidos disputados, los Gigantes han sufrido tres derrotas consecutivas, situación que los colocó rápidamente contra la pared.

Rendimiento deficiente en el Round Robin

En ese tramo, el conjunto apenas batea para .224 y su cuerpo de lanzadores ha permitido carreras a un ritmo alarmante, reflejado en una efectividad de 8.00, uno de los registros más altos en esta etapa del torneo.

Las derrotas consecutivas no solo afectaron la tabla de posiciones, sino que también encendieron las alarmas dentro de la organización. La falta de respuesta ofensiva en momentos clave, sumada a un pitcheo vulnerable desde las primeras entradas, ha sido determinante en el mal arranque del equipo en el Round Robin.

Ante este escenario, la gerencia de los Gigantes del Cibao tomó una decisión drástica al anunciar la destitución del dirigente José Leger. El capataz, quien había sido nominado al premio de Manager del Año por su trabajo durante la temporada regular, pagó las consecuencias del mal inicio en la postemporada, marcado por la racha negativa de tres juegos perdidos de manera consecutiva.

Desafíos para el futuro

Ahora, los Gigantes enfrentan un panorama complejo y están obligados a reaccionar de inmediato si desean revertir su situación en el Round Robin.

La mejora del pitcheo abridor y del relevo, así como una mayor producción ofensiva, se presentan como aspectos claves para que el conjunto pueda salir del bache y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la serie final.