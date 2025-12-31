De extensión al mercado, 8 meses que divorciaron a Dbacks y Marte

Ketel Marte repitió una temporada de Bate de Plata y Juego de Estrellas en 2025, pero el club quiere desprenderse de él. ( AFP )

Ketel Marte llegó al campamento de los Diamonbacks en Scottsdale, Arizona, en febrero en alfombra roja, precedido de una temporada 2024 donde fue titular en el Juego de Estrellas, llegó tercero en las votaciones al MVP en la Liga Nacional y ganó el Bate de Plata.

El intermedista dominicano, entonces con 31 años, tenía la organización a sus pies, la cara de la franquicia, que entonces decidió ofrecerle una reestructuración de su contrato por cinco años y 116 millones de dólares.

Sin embargo, a finales de septiembre, tan pronto concluyó otra gran campaña para Marte en la que repitió titularidad en el All-Star y Bate de Plata, en Phoenix se colocó en el mercado al quisqueyano con carácter de prioridad, unas negociaciones que no terminan de cerrar, casi tres meses después.

Un valor de mercado alto (pelotero premium con salario por debajo de su rendimiento que hace su salario flexible) y que juega en una posición competitiva lo hacen muy atractivo. A esto se sumó un conflicto interno con compañeros que no vieron su entrega total y un manejo que poco agradó al equipo con un permiso.

Unas interrogantes que afectó su participación con el Licey y que lo mantiene pendiente de cara al Clásico Mundial de Béisbol.

¿Por qué los Diamondbacks quieren salir de Marte?

Valor de mercado alto

La extensión de Marte incluye cláusulas que afectan su comerciabilidad. Una de ellas le permite vetar cambio con cinco equipos, lo que limita a dónde puede ser enviado sin su consentimiento.

Además, Marte está cerca de alcanzar los derechos de 10 y 5 años de servicio, un estatus que le permitiría tumbar cualquier cambio sin importar el destino propuesto. Antes de alcanzar esa protección total, los Diamondbacks consideran cambiarlo si la oferta es atractiva.

Posición competitiva

Aunque Marte es una pieza central del equipo, Arizona no se clasificó a postemporada en 2025 después de una gran inversión en el roster. El gerente general Mike Hazen ha reconocido que el equipo ha recibido llamadas sobre Marte por años y que ignoró las ofertas. Hoy hay necesidades claras, como mejorar su cuerpo de lanzadores.

Los Diamondbacks han añadido piezas costosas como Corbin Burnes y han restructurado su alineación, pero todavía necesitan fortalecer áreas clave si desean competir.

Salario y flexibilidad

Aunque Marte firmó una extensión, el contrato fue diseñado para otorgar flexibilidad de nómina en los primeros años, con salarios moderados comparados con su valor de producción. Ese tipo de contrato lo convierte en un activo valioso, no solo para Arizona, sino también para otros equipos que buscan agregar bateo consistente sin una carga demasiado pesada de salario a corto plazo.

Si el equipo logra moverlo, podría aliviar parte de la presión presupuestaria o abrir espacio para fichar a otros agentes libres que encajen en una estrategia más diversa, como han insinuado rumores que incluyen interés en Alex Bregman como parte de una reestructuración del infield.

Los problemas en el camerino

La ausencia de Marte al comienzo de la segunda mitad tras el robo en su casa durante el receso del Juego de las Estrellas causó ronchas. De acuerdo al The Arizona Republic, los tres partidos que Marte se perdió después del receso podrían haber sido los más polémicos. Dijo que perdió 400 mil dólares en artículos en un robo en su casa ocurrido la noche del Juego de las Estrellas y que necesitaba tiempo para lidiar con ello, pero pasó la mayor parte de ese receso en su natal República Dominicana, y no en Scottsdale, donde ocurrió el robo.

En ese momento, los D-backs intentaban convencer a la gerencia de comprar o mantener su contrato en la fecha límite de canjes. A su vez, algunos jugadores consideraron la ausencia de Marte una falta de respeto hacia los demás jugadores de la plantilla que estaban en la lista de jugadores que estaban en proceso de canje. Los D-backs tuvieron un récord de 3-0 en esos partidos, lo que sugiere que la ausencia de Marte no marcó una gran diferencia. Pero la frustración con la disponibilidad de Marte es mayor que ese incidente, y algunos jugadores se quejan de su tendencia a pedirle días libres al manager Torey Lovullo.