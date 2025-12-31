Los Gigantes mejoran su rotación al contratar a Tyler Mahle

Mahle estuvo con los Rancheros de Texas en las últimas dos campañas de la MLB. ( FUENTE EXTERNA. )

Los Gigantes reforzaron la rotación de sus lanzadores al acordar un contrato de un año con el lanzador derecho Tyler Mahle, según informó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com el miércoles.

El club no ha confirmado el acuerdo.

La temporada 2025 continuó con una racha de campañas plagadas de lesiones para Mahle, quien solo ha disputado 24 aperturas en los últimos tres años, gran parte de las cuales se dedicó a recuperarse de una cirugía Tommy John.

La fatiga en el hombro derecho fue la causa en 2025, lo que lo dejó en la lista de lesionados durante más de tres meses.

El jugador de 31 años fue muy efectivo durante su periodo en la lista de lesionados, incluso con una tasa de ponches (19.1%) inferior a la que tenía antes de la cirugía (24.9%).

Mahle terminó el año con una efectividad de 2.18 en 86 2/3 entradas para los Rangers, ocupando el cuarto lugar, detrás de Nathan Eovaldi, Trevor Rogers y Paul Skenes, entre los lanzadores que hicieron al menos 15 aperturas.

Mahle no recibió una oferta calificada de los Rangers después de la temporada pasada, por lo que no hay ninguna compensación por selección del Draft asociada a él, ni ninguna penalización por contratarlo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/31/cb742d23b9d04964b0d9af7c52489b7a-51b09788-0f6e0a67.jpg Mahle con los Mellizos de Minnesota en 2022. (ARCHIVO/ AP)

Estadísticas que lo respaldan

En general, Mahle ha sido un abridor superior al promedio cuando ha podido subir al montículo. Desde principios de 2020, tiene una efectividad de 3.61 (121 ERA+) con un FIP de 3.77 en 473 1/3 entradas.

El californiano tuvo su mejor temporada completa con los Rojos en 2021, registrando récords personales en entradas lanzadas (180) y ponches (210) con una efectividad de 3.75 (125 ERA+). Ese también fue su último año sin estar en la lista de lesionados.

Cincinnati lo traspasó a Minnesota antes de la fecha límite de canjes de 2022, pero las lesiones lo limitaron a nueve aperturas con el uniforme de los Mellizos antes de convertirse en agente libre por primera vez a finales de 2023.

Durante su rehabilitación de la cirugía Tommy John, Mahle firmó un contrato de dos años y $22 millones con los Rangers en diciembre de 2023. Regresó a las Grandes Ligas a finales de 2024 antes de entrar en 2025 como parte de la rotación de Texas.

Mahle es el segundo abridor agente libre que los Giants han firmado esta temporada baja, uniéndose al también lanzador derecho Adrian Houser, quien firmó un contrato de dos años y $22 millones el 19 de diciembre.

Se espera que Houser y Mahle se unan a los titulares Logan Webb, Robbie Ray y Landen Roupp en la rotación de San Francisco en 2026.

Los Giants también cuentan con varios abridores jóvenes que podrían darles una capa adicional de profundidad, incluyendo a Hayden Birdsong, Carson Whisenhunt, Trevor McDonald y Blade Tidwell.