La decisión sobre Ketel Marte se puede definir pronto

Ketel Marte saldría de Arizona a poco menos de un año de lograr una extensión millonaria. ( AFP )

Mike Hazen, gerente general de los Diamondbacks, dejó claro que la decisión sobre el dominicano Ketel Marte podría cerca de definirse, tras meses de negociaciones. "Es muy probable que pongamos fin a esto pronto", declaró Hazen el martes a Steve Gilbert, de MLB.com.

Ahora bien, el significado de "pronto" no está tan claro. "Todavía no lo tengo claro", dijo Hazen sobre el plazo exacto. "Pero esto no va a continuar. Necesitamos enfocarnos en nuestra temporada baja. De nuevo, mi intuición durante todo este tiempo fue que [un canje de Marte] no iba a suceder, y creo que es probable que así sea, y queremos enfocarnos en otras cosas que debemos hacer".

Esto coincide con lo que Hazen indicó en las Reuniones Invernales a principios de este mes, cuando afirmó que el Año Nuevo era un plazo aproximado para que los D-backs llegaran a una solución. Si bien no les ha dado a los equipos una fecha límite firme, Hazen afirmó que les informó a los clubes con los que ha estado en contacto que el tiempo se acaba.

Hazen comentó que ha habido algunos avances en el intercambio de Marte, pero que ha habido vaivenes, sin llegar ni de lejos a lo que Arizona consideraría un paquete aceptable. Los Diamondbacks se propusieron durante la temporada baja mejorar su cuerpo de lanzadores y han realizado un par de fichajes con esa idea en mente.

Negociaciones tempranas

El primer día de las Reuniones Invernales, firmaron al lanzador derecho Michael Soroka con un contrato de un año por $7.5 millones, que incluye bonos por rendimiento que pueden elevar el valor máximo a $9.5 millones. El 19 de diciembre, Arizona recontrató al lanzador derecho Merrill Kelly con un contrato de dos años por $40 millones.

Sin embargo, eso no significa que el trabajo de los D-backs en su cuerpo de lanzadores haya terminado. Todavía quieren reforzar el bullpen, especialmente la parte trasera, que no contará con sus co-cerradores A.J. Puk y Justin Martínez durante al menos los primeros meses de la temporada, ya que ambos se recuperan de su segunda cirugía Tommy John.

Hazen dijo que aún existen posibilidades, tanto en el mercado de agentes libres como en el de canjes, para ayudarlos en ese aspecto, y que podrían ampliar la rotación si se presenta la oportunidad. Los Diamondbacks también quieren reforzar su ofensiva, específicamente con un bateador diestro que pueda batear como primera base/bateador designado.

Esa es otra razón por la que quieren cerrar pronto el caso de Marte. "Tendremos que empezar a centrarnos en nuestro grupo de jugadores de posición en algún momento de forma más específica", dijo Hazen. "Esa es otra razón para definir qué estamos haciendo con otros jugadores, para tener un poco más de orientación sobre lo que podemos hacer y cómo podría ser".