El veterano antesalista Nolan Arenado es pretendido por los Angelinos, según reportes

Nolan Arenado, de los Cardenales de San Luis, lanza a primera base durante un partido de la MLB. ( ARCHIVO/ AP )

Los Cardenales han estado entre los equipos más activos en el mercado de traspasos esta temporada baja, traspasando a Sonny Gray y Willson Contreras a los Medias Rojas en acuerdos separados. Y puede que aún no hayan terminado.

San Luis sigue inclinado a traspasar al veterano tercera base Nolan Arenado, quien tiene contrato por dos años más.

Según un informe de Ken Rosenthal de The Athletic, los Angels se han convertido en una posibilidad para Arenado, especialmente tras el acuerdo de rescisión con Anthony Rendón. Arenado, de 35 años, tendría que renunciar a su cláusula de no traspaso en cualquier acuerdo, aunque cabe destacar que creció en el sur de California.

El mercado definitivo de traspasos de Arenado podría no concretarse hasta que agentes libres como Alex Bregman y Eugenio Suárez dejen de estar disponibles. Rosenthal señala que los Diamondbacks, interesados en Bregman, podrían optar por Arenado como alternativa.

Los Cardinals también tienen otro objetivo atractivo: el segunda base Brendan Donovan. Según The Athletic (se requiere suscripción), los Red Sox han considerado un posible traspaso por Donovan, y Boston busca incorporar a otro jugador del cuadro medio.

Durante la pretemporada, el presidente de operaciones de béisbol de los Cardinals, Chaim Bloom, ya ha negociado dos traspasos con su exequipo. Sin embargo, los Red Sox se enfrentarán a la competencia, con los Mariners, Giants y Royals entre otros equipos que han sido vinculados con Donovan en las últimas semanas.

Su temporada 2025

Después de muchas especulaciones sobre su permanencia en el equipo en la temporada muerta, e incertidumbre sobre su futuro en St. Louis, Nolan Arenado llegó a la temporada 2025 como el tercera base titular de los Cardenales.

Estadísticamente, el rendimiento ofensivo de Arenado en 2025 estuvo muy por debajo de los estándares que estableció al principio de su carrera.

En 107 juegos con San Luis, registró un promedio de bateo d .237, con 12 jonrones y 52 carreras impulsadas, una caída notable con respecto a sus promedios de carrera y a sus mejores temporadas.

Incluso en una temporada difícil, Arenado encontró la manera de hacer historia:

En junio conectó su jonrón número 350, uniéndose a un grupo de élite de jugadores con más de 350 jonrones y más de 10 Guantes de Oro, una combinación excepcional de potencia y excelencia defensiva.

A principios de año, igualó al miembro del Salón de la Fama, Scott Rolen, como el segundo jugador con más jonrones para un tercera base en la historia de los Cardenales, un testimonio de su impacto a largo plazo en la franquicia.