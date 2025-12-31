Bryan de la Cruz otra vez se viste de héroe; Toros vencen Águilas y se afirman en el segundo puesto

Bryan de la Cruz celebra emocionado al momento de conectar su cuadrangular. ( FUENTE EXTERNA. )

Bryan De La Cruz continúa en modo "MVP", pegó un enorme estacazo de tres carreras en el octavo para la ventaja, remolcó cinco vueltas, y así lideró la remontada de los Toros del Este, que vencieron 8-5 a las Águilas Cibaeñas, en partido celebrado Estadio Francisco A. Micheli.

Con el juego empatado 5-5 en el octavo, Bryan De La Cruz conectó un soberbio cuadrangular por todo el jardín izquierdo con dos a bordo, para completar un rally de cuatro carreras en este inning, y darle la victoria a los Toros.

Para De La Cruz, este fue su primer jonrón del Round Robin y segundo de los Toros de manera colectiva en esta etapa.

Además del bambinazo, De La Cruz también pegó dos dobletes y empujó cinco. Es el líder actual de bateo y empujadas en el playoff semifinal con promedio de .529, y ocho vueltas remitidas al plato.

La victoria fue para el relevista romanense Miguel Castro (1-0) tras lanzar el octavo dónde ponchó uno. Joe Corbett (1) obtuvo el salvamento con un inning en blanco, propinó un ponche, mientras la derrota fue para Richard Rodríguez (0-1), tras permitir dos carreras en el octavo.

El pitcheo de los Toros volvió a sacar outs a la hora buena, al provocar que los amarillos dejaran 11 hombres en base luego de batear de 14-3 con corredores en posición anotadora.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/31/unnamed-11-5ab47609.jpg De la CRuz al momento de llegar al home plate luego de conectar su jonrón de tres carreras. (FUENTE EXTERNA.)

Así anotaron

Los Toros atacaron temprano con hit de Luis Liberato, seguido de doble de De La Cruz para empujar a Liberato y con un rodado de Eloy Jiménez anotó De La Cruz para colocar el juego 2-0.

En el tercer inning, las Aguilas empataron las acciones 2-2, con doble remolcador de dos de Leody Taveras hacia el left field.

De inmediato, los Toros retomaron ventaja con doble productor de De La Cruz, anotando Luis Liberato, y otro doble de Eloy Jiménez hacia el prado central, remolcando a De La Cruz para poner el marcador 4-2.

Luego, las Águilas fabricaron una rayita en los tres innings siguientes: en el cuarto se acercaron 4-3 con toque sorpresa de Webster Rivas, anotando Cristhian Adames, luego en el quinto Adames pego doble remolcador de una vuelta después de dos outs para empatar el juego 4-4, y más tarde, en el sexto, Webster Rivas pegó hit con el cuadro adentro, luego de un triple de Adael Amador para tomar ventaja 5-4.

Los Toros vinieron fuertes en la octava entrada, cuando Bryan Lavastida se embasó por error del campocorto amarillo; Ismael Alcantara como corredor emergente avanzo hasta tercera por un passed ball del receptor visitante y toque de Sergio Alcántara, y corriendo en la antesala anotó la del empate con fuerte hit de Luis Liberato por el center field, y luego llegó el enorme cuadrangular de tres carreras de De La Cruz por todo el jardín izquierdo para colocar el encuentro 8-5.

Por los Toros, De La Cruz de 5-3, jonrón, dos dobles, cinco empujadas, tres anotadas; Jiménez de 3-2, doble y sencillo, remolcó dos; Sergio Alcántara de 3-2 con doble; Liberato de 4-3, una impulsada, tres anotadas y Gilberto Celestino de 4-2, dos sencillos, un boleto y anotó una.

Por las Águilas, Taveras de 2-1, doble, dos producidas y una anotada; Rivas de 2-1, dos impulsadas y Adames de 5-3, dos dobles, una empujada y una anotada.

Ahora, el playoff semifinal llega a la pausa de fin de año, y la acción regresará el próximo viernes 02 de enero del 2026.