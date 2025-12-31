×
Yankees de Nueva York

Amed Rosario disfruta su estadía con los Yankees y el equipo confirma su contratación por un año

Rosario bateó .303 con tres dobles, un jonrón y cinco carreras impulsadas en 16 juegos con Nueva York

    Expandir imagen
    Amed Rosario disfruta su estadía con los Yankees y el equipo confirma su contratación por un año
    Amed Rosario en un momento de acción con los Yankees de Nueva York. (AFP)

    Los Yankees ya tenían asegurado su puesto en los playoffs cuando Amed Rosario, reclinado en su vestuario a finales de septiembre, reflexionaba sobre una media temporada con el uniforme a rayas que había superado las expectativas.

    Adquirido en un acuerdo de canje con los Nacionales en la fecha límite, el veterano infielder/jardinero bateaba bien contra lanzadores zurdos. Su presencia también se sentía en el dugout: él y Jasson Domínguez eran las voces más fuertes en la sección de ovaciones de "La Esquina Caliente".

    "Es como si tuviéramos un podcast", dijo Rosario a MLB.com en aquel entonces. "Hablamos de todo, de la vida. También prestamos atención al juego.

    Intentamos darles la mejor energía posible a nuestros compañeros y jugamos como la Esquina Caliente. Siempre les digo a los chicos: ´Sé lo que se siente jugar para el otro equipo. Cuando conectas un hit fuerte contra los Yankees, es más importante´".

    Rosario regresó oficialmente a los Yankees el martes pasado, cuando el club anunció formalmente su contrato de un año, acordado el 13 de diciembre. Los términos del acuerdo no se dieron a conocer, pero una fuente le dijo a Mark Feinsand de MLB.com que Rosario ganará $2.5 millones la próxima temporada.

    Estadía en New York

    El jugador de 30 años bateó .303 (10 de 33) con tres dobles, un jonrón y cinco carreras impulsadas en 16 juegos con Nueva York el año pasado, tras ser adquirido de Washington el 26 de julio a cambio del lanzador derecho Clayton Beeter y el jardinero Browm Martínez.

    Entre Washington y Nueva York, Rosario bateó un promedio combinado de .276/.309/.436 (50 de 181) con seis jonrones y 23 carreras impulsadas en 63 juegos, incluyendo un promedio de .302 (35 de 116) contra lanzadores zurdos. Defensivamente, jugó en tercera base, segunda base, jardín derecho y campocorto.

    Mientras se preparaba para salir de las Reuniones Invernales en Orlando, Florida, a principios de este mes, Cashman reiteró su deseo de buscar un balance entre los bateadores diestros.

    "Definitivamente quiero darle a Aaron Boone algunas opciones legítimas para que pueda competir cuando nos enfrentemos a un abridor zurdo, porque obviamente somos tan zurdos que es una vulnerabilidad en este momento", dijo Cashman. "No hay muchos bateadores diestros en el béisbol que sean accesibles".

