Amed Rosario disfruta su estadía con los Yankees y el equipo confirma su contratación por un año

Amed Rosario en un momento de acción con los Yankees de Nueva York. ( AFP )

Los Yankees ya tenían asegurado su puesto en los playoffs cuando Amed Rosario, reclinado en su vestuario a finales de septiembre, reflexionaba sobre una media temporada con el uniforme a rayas que había superado las expectativas.

Adquirido en un acuerdo de canje con los Nacionales en la fecha límite, el veterano infielder/jardinero bateaba bien contra lanzadores zurdos. Su presencia también se sentía en el dugout: él y Jasson Domínguez eran las voces más fuertes en la sección de ovaciones de "La Esquina Caliente".

"Es como si tuviéramos un podcast", dijo Rosario a MLB.com en aquel entonces. "Hablamos de todo, de la vida. También prestamos atención al juego.

Intentamos darles la mejor energía posible a nuestros compañeros y jugamos como la Esquina Caliente. Siempre les digo a los chicos: ´Sé lo que se siente jugar para el otro equipo. Cuando conectas un hit fuerte contra los Yankees, es más importante´".

Rosario regresó oficialmente a los Yankees el martes pasado, cuando el club anunció formalmente su contrato de un año, acordado el 13 de diciembre. Los términos del acuerdo no se dieron a conocer, pero una fuente le dijo a Mark Feinsand de MLB.com que Rosario ganará $2.5 millones la próxima temporada.

Estadía en New York

El jugador de 30 años bateó .303 (10 de 33) con tres dobles, un jonrón y cinco carreras impulsadas en 16 juegos con Nueva York el año pasado, tras ser adquirido de Washington el 26 de julio a cambio del lanzador derecho Clayton Beeter y el jardinero Browm Martínez.

Entre Washington y Nueva York, Rosario bateó un promedio combinado de .276/.309/.436 (50 de 181) con seis jonrones y 23 carreras impulsadas en 63 juegos, incluyendo un promedio de .302 (35 de 116) contra lanzadores zurdos. Defensivamente, jugó en tercera base, segunda base, jardín derecho y campocorto.

Mientras se preparaba para salir de las Reuniones Invernales en Orlando, Florida, a principios de este mes, Cashman reiteró su deseo de buscar un balance entre los bateadores diestros.

"Definitivamente quiero darle a Aaron Boone algunas opciones legítimas para que pueda competir cuando nos enfrentemos a un abridor zurdo, porque obviamente somos tan zurdos que es una vulnerabilidad en este momento", dijo Cashman. "No hay muchos bateadores diestros en el béisbol que sean accesibles".