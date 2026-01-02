Gigantes ratifican a Jefry Sierra como dirigente para el resto de la temporada

Jefry Sierra tiene la primera oportunidad de dirigir en la Lidom. ( FUENTE EXTERNA )

El equipo Gigantes del Cibao informó el viernes que ha ratificado a Jefry Sierra como dirigente del equipo para el resto de la temporada, luego de haber asumido inicialmente el cargo de manera interina.

La información fue ofrecida por el presidente de operaciones de la franquicia, Alfredo Acebal Rizek, quien destacó la confianza de la organización en el trabajo que viene realizando Sierra y aseguró que contará con todo el respaldo de los ejecutivos para continuar al frente del conjunto.

"Jefry tiene todo nuestro apoyo y la confianza necesaria para que pueda seguir realizando su trabajo de la mejor manera. Creemos en su capacidad y liderazgo", expresó Acebal Rizek. Sierra sustituyó esta semana a José Leger luego del equipo arrancar con 0-3.

Junto a Sierra, la organización también ratificó a Kremlin Martínez como coach de banca para el resto de la temporada, manteniendo la continuidad del cuerpo técnico en esta etapa del campeonato.

No pudo ser peor el arranque

Los Gigantes del Cibao presentan marca de 0-4 en el todos contra todos y visitan a las Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao de Santiago para su segundo enfrentamiento entre ambos equipos en esta fase del torneo.

Sierra informó los brazos que subirán al montículo en los próximos tres partidos. Para el partido del viernes, los Gigantes contarán con el zurdo Steve Moyers , quien enfrentará a las Águilas , en un encuentro pautado para las 7:30 de la noche.

El sábado 3 de enero, el derecho Daniel Mengden será el abridor frente a los Toros del Este en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, a partir de las 5:00 de la tarde.

El domingo 4 de enero, Christopher Molina tomará el montículo para medirse nuevamente a los Toros del Este, esta vez en el estadio Francisco A. Micheli de La Romana, a las 5:00 de la tarde.

La rotación continuará el lunes 5 de enero, cuando el derecho Shane Greene enfrente a las Águilas Cibaeñas en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, en partido programado para las 5:00 de la tarde.