Alberto Rodríguez gana el Novato del Año de la Lidom

El jugador Alberto Rodríguez, de las Águilas Cibaeñas, fue elegido como el Novato del Año del campeonato 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), tras dominar ampliamente la votación en la escala de valoración ponderada.

A través de un documento de prensa, la liga informó que Rodríguez acumuló un total de 305 puntos, incluidos 52 votos de primer lugar, imponiéndose con holgura sobre el resto de los candidatos, gracias a una destacada actuación ofensiva durante el certamen dedicado a Don Juan Marichal y en opción a la Copa Banreservas.

El joven jugador de las Águilas participó en 35 partidos, registrando un sobresaliente promedio de bateo de .350, producto de 35 hits en 100 turnos oficiales, incluido tres cuadrangulares y 19 carreras remolcadas, además de 15 anotadas.

Su desempeño ofensivo se reflejó también en un OBP de .425, slugging de .540 y un OPS de .965, números que consolidaron su impacto en la alineación cibaeña.

En la votación, el segundo lugar correspondió a Jean Carlos Henríquez, también de las Águilas Cibaeñas, con 97 puntos, incluidos seis sufragios de primer puesto, seguido por Emmanuel Rodríguez (85), Ángel Genao (81), Allan Castro de los Toros del Este (23), Eddy Yean de las Estrellas Orientales (18) y Hansell Marcelino de los Leones del Escogido (12).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/02/erik-gonzalez-738b9082.jpg Erik González, de los Leones del Escogido. (FUENTE EXTERNA.)

González, el Caballero del Año

El torpedero de los Leones del Escogido, Erik González, recibió el premio Caballero del Año del campeonato 2025-2026, tras obtener la mayor cantidad de votos de una representación de peloteros que participan en el certamen.

La liga informó que González obtuvo 12 votos emitidos por sus colegas, convirtiéndose así en el ganador de esta distinción, la cual reconoce al pelotero que mejor encarna el espíritu de compañerismo, el respeto al juego y al rival, como una forma de incentivar un ambiente positivo entre los jugadores del torneo.

González recibió nueve de sus 12 votos de jugadores de los Toros del Este, Estrellas Orientales y Gigantes del Cibao, con tres sufragios provenientes de cada equipo.