Patrick Halligan reforzará el bullpen de los Leones

Patrick Halligan ingresó al sistema de la MLB en el sorteo de 2021. ( FUENTE EXTERNA )

La gerencia de Operaciones de Béisbol de los Leones del Escogido informó que el equipo rojo contrató al refuerzo a Patrick Halligan, un relevista que recientemente lanzó en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, en Puerto Rico.

El derecho de 25 años completó su segunda temporada con los Indios de Mayagüez, donde colocó 2.82 de efectividad y 1.07 de WHIP, con 30 ponches en 22.1 episodios en los cuales no concedió cuadrangulares.

En el 2024-25 también trabajó con Mayagüez en el circuito puertorriqueño, logrando 21 ponches en 17.2 entradas, WHIP de 1.01 y 2.04 de porcentaje de carreras limpias, además de un récord de 2-1.

En el verano participó en las Ligas Menores de los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta. También perteneció a los Reales de Kansas City, organización que lo seleccionó en el Draft Amateur del 2021 desde Pensacola State.

"Halligan aporta profundidad y versatilidad a nuestro cuerpo de lanzadores. Es un brazo con carácter, preparado para asumir distintos roles y competir en momentos importantes, algo fundamental en esta etapa del round robin", declaró el gerente general Carlos Peña.

Los Leones, que se encuentran en el primer lugar del round robin con récord de 4-0, tendrán a Halligan en su roster para el partido de esta noche a las 7:30 contra los Toros del Este, en el estadio Francisco A. Micheli de La Romana.

Toros anuncian rotación y contratación de lanzador abridor

LA ROMANA.- Los Toros del Este anunciaron su rotación abridora para los primeros días del nuevo año en la reanudación del round robin, así como de la contratación del lanzador Chris Vallimont, quien ya llegó al país y viene listo para debutar.



El derecho Justin Courtney será el abridor de este viernes cuando los Toros reciban a los Leones del Escogido en el Corral, informó Víctor Estévez, dirigente del club romanense.

El sábado, en San Francisco de Macorís, el panameño Jaime Barría se enfrentará a los Gigantes del Cibao a partir de las 5:00 pm.



De regreso a La Romana el domingo, los Gigantes devolverán la visita a los Toros y el zurdo Enny Romero será el encargado de subir a la lomita, también a las 5:00 de la tarde.



El zurdo Aaron Leasher abrirá el lunes en el Estadio Quisqueya ante los Leones del Escogido, en un encuentro pautado para iniciar a las 4:00 pm, previo a la pausa del martes 6 de enero.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/02/mail-8-dc56675f.jpg Justin Courtney

Nuevo lanzador

Diario Libre Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.

De su lado, el gerente general de los, anunció de ladelderecho con experiencia de Grandes Ligas,, quien debutará cuando el staff de coaches considere necesario.Vallimont viene de lanzar con losen Puerto Rico, con quienes hizocon marca de 1-1, totalizando 18.2 innings de 7 boletos yEl derecho de 28 años debutó brevemente en Grandes Ligas en el 2023 con losy estará sustituyendo aen el roster de importados, luego de que este último culminara su contrato con la tropa taurina.