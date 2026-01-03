Águilas Cibaeñas dejan en el terreno a los Gigantes con hit de Julio Rodríguez

Julio Rodríguez celebra el hit que le dió la victoria a las Águilas Cibaeñas. ( FUENTE EXTERNA. )

Julio Rodríguez conectó un cohetazo al jardín central y las Águilas Cibaeñas dejaron en el terreno a los Gigantes, 8-7, en partido del Round Robin celebrado la noche del viernes en el Estadio Cibao, decidido en la décima entrada.

El batazo de Rodríguez, que provocó una explosión de júbilo, se produjo con las bases llenas y la pizarra igualada a siete carreras.

Ezequiel Durán, quien fue el corredor fantasma, anotó la carrera del empate por sencillo de Alfredo Reyes, y Jerar Encarnación recibió transferencia, preparando el escenario para que Rodríguez se convirtiera en el héroe del partido.

Con el triunfo, las Águilas colocaron su marca en 2-3, mientras que los Gigantes continúan sin ganar en el Round Robin (0-5).

La victoria fue para el relevista Yohan López (2-0), mientras que la derrota recayó sobre Adisyn Coffey (0-1).

Gran labor de Tavárez

El derecho Jorge Tavárez abrió por las Águilas y trabajó 5.0 entradas en blanco; enfrentó a 19 bateadores, permitió solo un imparable, otorgó dos boletos y abanicó a tres rivales.

Luego desfilaron por el box amarillo Carlos Belén (6), Junior Fernández (7), Jean Carlos Henríquez (8), José Cuás (8), Burch Smith (9), Brady Feigl (10) y Yohan López (10).

Por los visitantes inició el zurdo Steve Moyers, quien lanzó 3.0 entradas en blanco; enfrentó a 10 bateadores, permitió dos hits, una base por bolas y ponchó a cuatro.

El relevo de los Gigantes incluyó a Aidan Anderson (4), Luis Frías (5), Wandy Peralta (6), Raymin Guduan (7), Yovanny Cruz (7), Jimmy Cordero (8), Adisyn Coffey (10) y Bryan Rodríguez (10).

La ofensiva de las Águilas Cibaeñas fue encabezada por Jonatán Clase y Jerar Encarnación, con jonrón y sencillo cada uno; Steward Berroa conectó un cuadrangular; Cristhian Adames, dos sencillos; Ángel Genao, un doble; mientras que Alberto Rodríguez, Alfredo Reyes, Leody Taveras y Julio Rodríguez aportaron un imparable.

Por los Gigantes, Leury García pegó un cuadrangular y dos sencillos; Pablo Reyes, dos hits; y Johan Rojas, Francisco Mejía, Ismael Munguía y Deivy Grullón, un incogible cada uno.

Este sábado las Águilas visitan a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya a las 4:00 pm, mientras que los Gigantes reciben en San Francisco de Macoris a los Toros del Este.