Oscar de la Cruz lanza seis entradas de dos hits y las Águilas le quitan el invicto al Escogido

Oscar de la Cruz dominó a los Leones. ( FUENTE EXTERNA. )

Gracias a una gran labor montícular de Oscar de la Cruz, que lanzó seis entradas en blanco de apenas dos hits, las Águilas Cibaeñas derrotaron 4-1 a los Leones del Escogido, en partido celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Con el resultado, los cibaeños mejoran su marca en 3-3, mientras que el Escogido sigue líder con récord de 5-1.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/04/whatsapp-image-2026-01-03-at-182229-655607b5.jpeg Aderlin Rodríguez fue el más destacado por los aguiluchos. (FUENTE EXTERNA.)

Controlaron desde el inicio

Las cuyayas marcaron tres veces en el primer acto frente a José Urquidy, quien transfirió a Leody Taveras que se estafó la intermedia y anotó con sencillo al jardín izquierdo por parte de Ezequiel Durán, quien pasó a segunda con indiscutible de Aderlin Rodríguez a la misma zona para que luego ambos corredores anotaran con imparable de Jonatan Clase al bosque derecho combinado con un error del guardabosque Sócrates Brito.

Los cibaeños sumaron una más en el tercero ante Grant Gavin con un incogible empujador de Rodríguez al jardín derecho.

En el octavo, con Carlos Belén en el montículo, José Marmolejos conectó doble al prado derecho y fue remolcado con sencillo del emergente Franchy Cordero al central.

Los melenudos llenaron las almohadillas con un out, pero Andrew Pérez entró en sustitución de Belén para retirar a los siguientes dos bateadores y terminar con la amenaza de los capitaleños.

El lanzador ganador fue Oscar De la Cruz (1-0) luego de presentarse en seis entradas en blanco, de dos hits, cuatro ponches y un boleto. El revés fue para Urquidy (0-1), a quien le fabricaron tres vueltas en dos tercios de inning. El salvamento fue para Burch Smith (1), a pesar de haber embasado a dos hombres en el noveno.

Por los santiagueros, Rodríguez se fue de 5-4, con una empujada y una anotada, y Durán, de 4-1, con una remolcada, una anotada y una base por bolas. Mientras que por los rojos, Raimel Tapia bateó de 4-3, con dos bases robadas; Marmolejos, de 3-1, con doble, anotada y transferencia, y Cordero, de 1-1, con una producida.

Leones y Águilas volverán a enfrentarse este domingo a las 4:00 de la tarde en el estadio Cibao, de Santiago.