Boston hace ¨oferta agresiva¨ para retener a Alex Bregman

Alex Bregman, de los Medias Rojas de Boston (derecha), choca los cinco con el campocorto Trevor Story (10) tras anotar en la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Rangers de Texas, el martes 6 de mayo de 2025, en Boston. ( ARCHIVO/ AP )

¿Es probable que Bregman regrese a los Red Sox? Buster Olney, de ESPN, así lo cree. Durante la edición del viernes de "First Up with Korolnek and Colaiacovo" en Toronto, declaró que cree que se producirá una reconciliación entre los Red Sox y Bregman, y posteriormente informó que Boston le ha hecho una oferta agresiva al estelar tercera base.

El deseo de los Red Sox de renovar con Bregman se ha reportado constantemente durante la pretemporada. Sin embargo, varios otros clubes han sido vinculados con él, y fuentes informaron a Mark Feinsand de MLB.com que los Blue Jays y los D-backs podrían ser los dos equipos más agresivos en la puja.

Sin embargo, Feinsand añade que ningún equipo ha estado dispuesto a ofrecerle a Bregman el contrato a largo plazo que busca.

Se desconocen los detalles de la oferta de los Medias Rojas. Bregman firmó un contrato de tres años y 120 millones de dólares con Boston antes de la temporada pasada.

El contrato incluía cláusulas de rescisión después de cada una de las dos primeras temporadas, y Bregman rescindió su contrato en noviembre.

Otros tres interesados

Jon Heyman, experto de MLB Network, escribió esta semana en el New York Post que hay al menos otros tres clubes interesados en el tercera base de 31 años. Específicamente, Heyman informa que los D-backs, los Cubs y los Blue Jays tienen un gran interés en Bregman.

Ken Rosenthal de The Athletic calificó recientemente a Arizona y Toronto como "pretendientes legítimos" para el tres veces All-Star.