El camino de Freddie Freeman para llegar a los tres mil hits

Freddie Freeman, inicalista de los Dodgers de Los Dodgers de Los Ángeles. ( ARCHIVO/ AP )

Es muy probable que Freddie Freeman esté camino al Salón de la Fama. Una década y media de juego estelar en la temporada regular, combinada con algunas actuaciones históricas en postemporada, lo han convertido en un candidato bastante sólido.

Pero aún hay hitos en el horizonte al comenzar su temporada a los 36 años. El toletero zurdo se acerca a los 400 jonrones (367), que potencialmente podría alcanzar en 2026, y las 1,500 carreras impulsadas (1,322), que podría alcanzar en 2027 o 2028.

Pero más lejos, pero aún a su alcance, se encuentra quizás el hito más sagrado para un bateador: 3,000 hits. Solo 33 jugadores han alcanzado los 3.000 hits (el más reciente fue Miguel Cabrera en 2022), pero el camino de Freeman para llegar allí es bastante sencillo.

Freeman llega a 2026 como el líder activo en hits, con 2,431. Y sigue siendo un bateador muy productivo, con un promedio de 181 hits en las últimas cinco temporadas, incluyendo un récord personal de 211 en 2023.

Sin embargo, en las últimas dos temporadas, ha promediado 158 hits, una cifra sólida, pero muy por debajo de su producción de cuando tenía 30 años.

Esta caída se debe principalmente a lesiones y otros problemas que limitaron a Freeman a 147 juegos en cada una de las últimas dos temporadas, su total más bajo en una temporada completa desde 2017.

Lo que dicen las métricas

Sin embargo, las métricas subyacentes de Freeman en 2025 parecen indicar que aún tiene energía. Su índice de contactos fuertes del 45.7% superó con creces el promedio de la liga (37%) e incluso su récord personal del 44.2%.

Mientras tanto, su wOBA (una versión del porcentaje de embase que mide cómo un jugador llega a las bases, en lugar de solo si lo hace) fue de .370 y se ubicó en el percentil 94 del béisbol.

Profundizando, las estadísticas esperadas de Freeman también se mantuvieron sólidas. En particular, su xwOBA de .349 (que considera la velocidad de salida, el ángulo de lanzamiento y otros factores) se ubicó en el percentil 82 del béisbol.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/03/freeman-duda-que-alguien-pueda-replicar-lo-que-hace-ohtani-50bb5c04-0a7b1ce1.png Freddie Freeman sigue siendo un temible bateador en MLB. (ARCHIVO/AFP)

Una cifra clave: 150

Suponiendo temporadas relativamente saludables en los próximos años, el camino de Freeman hacia los 3000 hits podría estar ligado a otra cifra específica: 150.

Es decir, 150 hits por temporada. Si logra promediar 150 hits durante las próximas cuatro temporadas, concluyendo con la que sería su temporada a los 39 años, Freeman alcanzaría los 3031 hits. Esa es la ruta más cómoda. Pero hay otra ruta en la que superaría por poco la marca. La cifra ligada a esa ruta es 143.

Si un promedio de 150 hits por temporada durante los próximos cuatro años es mucho pedir para un bateador que se acerca a los 40 años, entonces un promedio de 143 hits podría ser más factible. En ese escenario, Freeman terminaría su temporada a los 39 años con 3003 hits.