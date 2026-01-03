×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Lidom
Lidom

Peloteros dominicanos en Venezuela están seguros, de acuerdo con la Lidom

La liga venezolana dio cuenta de que los quisqueyanos que ven acción en el circuito, están "bajo resguardo y recibiendo el acompañamiento necesario", según informa Lidom

    Expandir imagen
    Peloteros dominicanos en Venezuela están seguros, de acuerdo con la Lidom
    Vitelio Mejía, presidente de la Lidom. (FÉLIX LEÓN/DIARIO LIBRE)

    La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) informó este sábado que todos los jugadores dominicanos que se encuentran actualmente en Venezuela están debidamente resguardados y en buen estado.

    LIDOM ha mantenido comunicación directa y constante con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), a través de su presidente, Giuseppe Palmisano, quien, previo contacto con los equipos de la liga, ha confirmado que los peloteros dominicanos están bajo resguardo y recibiendo el acompañamiento necesario.

    No hay novedades

    De acuerdo con la información oficial manejada por LIDOM, no se ha reportado ninguna situación que ponga en riesgo la integridad de los jugadores dominicanos que participan en el béisbol profesional venezolano.

    • Asimismo, la liga dominicana expresó su solidaridad con el pueblo venezolano, ante la situación política que atraviesa el país, reiterando su respeto y apoyo en estos momentos.

    LIDOM señaló que ha mantenido contacto constante desde tempranas horas con Palmisano y directivos de franquicias con el interés de conocer la situación de los peloteros quisqueyanos que se encuentran en territorio venezolano.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.