×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Toros del Este
Toros del Este

Toros se mantienen en segundo puesto, tras vencer a los Gigantes

Los romanenses mejoran a 4-2, con un juego de ventaja sobre las Águilas por el último boleto a la serie final, mientras los Gigantes caen a 0-6

    Expandir imagen
    Toros se mantienen en segundo puesto, tras vencer a los Gigantes
    El lanzador panameño Jaime Barria solo permitió tres hits en 4.2 entradas lanzadas (FUENTE EXTERNA.)

    Los Toros del Este evitaron el ascenso de las Águilas Cibaeñas a la segunda y última posición que clasifica a la serie final, al vencer 3-1 a los Gigantes del Cibao, en partido celebrado en San Francisco de Macoris.

    El triunfo mantiene a los Toros (4-2) con u juego de ventaja en el segundo lugar, mientras los Gigantes caen a 0-6.

    Tras la participación del lanzador abridor panameño Jaime Barria, que solo permitió una carrera y tres hits en 4.2 entradas, el pitcheo taurino solo le concedió cinco hits a los Gigantes, y así preservar la victoria que empezaron a tener desde el 2-1 desde el tercer episodio.

    Eloy Jiménez pegó doble y remolcó dos vueltas para elevar a tres su racha de partidos seguidos empujando carreras, y ahora ha dado de hit en cinco de los seis encuentros en los que ha participado en este «Todos Contra Todos».

    De su lado, Barría (0-0, 4.76) salió sin decisión, otorgó dos bases y propinó cinco ponches.

    El relevo romanense obligó a los potros a batear de 13-2 con corredores en posición anotadora y a dejar 11 hombres en base, ponchando un total de 12 bateadores, incluyendo dos por cabeza entre Enyel De los Santos, Yaramil Hiraldo y J.C. Mejía. 

    La victoria fue para Yaramil Hiraldo (1-0, 0.00) tras lanzar un inning en blanco de dos ponches; Joe Corbett se apuntó el salvamento (2º), y la derrota recayó sobre el abridor Daniel Mengden (0-1, 3.00) permitiendo dos carreras y cuatro indiscutibles en dos episodios.

    Expandir imagen
    Infografía
    La ofensiva de los Toros solo necesitó de seis hits para ganar el partido. (FUENTE EXTERNA.)

    Así anotaron

    Los Toros iniciaron con doble de Gilberto Celestino al jardín izquierdo y fue impulsado desde segunda por otro doble de Jiménez hacia el prado central para comenzar delante 1-0.

    Los Gigantes empataron las acciones de inmediato, 1-1, en la baja del primero, con fielder’s choice de Francisco Mejia, suficiente para que anote Gustavo Núñez quien se embasó por hit.

    En el tercer episodio, los Toros llenaron las bases, y Jiménez recibió pelotazo, anotando Celestino la ventaja 2-1.

    Los Toros agregaron una más en el sexto, cuando Jeimer Candelario y Francisco Urbáez se embasaron por boleto y luego Candelario anotó con un rodado a primera de Gilberto Celestino para colocar la pizarra 3-1.

    Por los Toros, Jiménez de 4-1, doble y dos remolcadas; Celestino de 4-1, doble, una impulsada, dos anotadas; Francisco Urbáez de 3-1, con un boleto; Candelario tomó dos bases y anotó una; mientras Luis Liberato, Bryan De La Cruz y Juan Brito conectaron un hit cada uno.

    Francisco Mejía de 4-1, con doble y una producida; Nuñez de 3-2, dos bases por bolas, una anotada, una base robada, fueron los más destacados por los Gigantes.

    Ambos equipos se vuelven a enfrentar este domingo a las cinco de la tarde en La Romana.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.