Toros se mantienen en segundo puesto, tras vencer a los Gigantes

El lanzador panameño Jaime Barria solo permitió tres hits en 4.2 entradas lanzadas ( FUENTE EXTERNA. )

Los Toros del Este evitaron el ascenso de las Águilas Cibaeñas a la segunda y última posición que clasifica a la serie final, al vencer 3-1 a los Gigantes del Cibao, en partido celebrado en San Francisco de Macoris.

El triunfo mantiene a los Toros (4-2) con u juego de ventaja en el segundo lugar, mientras los Gigantes caen a 0-6.

Tras la participación del lanzador abridor panameño Jaime Barria, que solo permitió una carrera y tres hits en 4.2 entradas, el pitcheo taurino solo le concedió cinco hits a los Gigantes, y así preservar la victoria que empezaron a tener desde el 2-1 desde el tercer episodio.

Eloy Jiménez pegó doble y remolcó dos vueltas para elevar a tres su racha de partidos seguidos empujando carreras, y ahora ha dado de hit en cinco de los seis encuentros en los que ha participado en este «Todos Contra Todos».

De su lado, Barría (0-0, 4.76) salió sin decisión, otorgó dos bases y propinó cinco ponches.

El relevo romanense obligó a los potros a batear de 13-2 con corredores en posición anotadora y a dejar 11 hombres en base, ponchando un total de 12 bateadores, incluyendo dos por cabeza entre Enyel De los Santos, Yaramil Hiraldo y J.C. Mejía.

La victoria fue para Yaramil Hiraldo (1-0, 0.00) tras lanzar un inning en blanco de dos ponches; Joe Corbett se apuntó el salvamento (2º), y la derrota recayó sobre el abridor Daniel Mengden (0-1, 3.00) permitiendo dos carreras y cuatro indiscutibles en dos episodios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/04/unnamed-23-bb2465c1.jpg La ofensiva de los Toros solo necesitó de seis hits para ganar el partido. (FUENTE EXTERNA.)

Así anotaron

Los Toros iniciaron con doble de Gilberto Celestino al jardín izquierdo y fue impulsado desde segunda por otro doble de Jiménez hacia el prado central para comenzar delante 1-0.

Los Gigantes empataron las acciones de inmediato, 1-1, en la baja del primero, con fielder’s choice de Francisco Mejia, suficiente para que anote Gustavo Núñez quien se embasó por hit.

En el tercer episodio, los Toros llenaron las bases, y Jiménez recibió pelotazo, anotando Celestino la ventaja 2-1.

Los Toros agregaron una más en el sexto, cuando Jeimer Candelario y Francisco Urbáez se embasaron por boleto y luego Candelario anotó con un rodado a primera de Gilberto Celestino para colocar la pizarra 3-1.

Por los Toros, Jiménez de 4-1, doble y dos remolcadas; Celestino de 4-1, doble, una impulsada, dos anotadas; Francisco Urbáez de 3-1, con un boleto; Candelario tomó dos bases y anotó una; mientras Luis Liberato, Bryan De La Cruz y Juan Brito conectaron un hit cada uno.

Francisco Mejía de 4-1, con doble y una producida; Nuñez de 3-2, dos bases por bolas, una anotada, una base robada, fueron los más destacados por los Gigantes.

Ambos equipos se vuelven a enfrentar este domingo a las cinco de la tarde en La Romana.