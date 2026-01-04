¿Out o safe? La Regla Buster Posey desató la polémica en Santiago

Geraldo Perdomo recoge parte de la basura que lanzó una parte del público molesta por la llamada de una jugada en el plato. ( DL )

La polémica en torno a la aplicación de la "Regla Buster Posey" reapareció el domingo en la Lidom... por enésima vez.

El Escogido ganaba 4-2 a las Águilas a la altura de la novena entrada en el Estadio Cibao cuando Raimel Tapia bateó un doblete al prado izquierda que Jonathan Guzmán aprovechó para irse al plato y que el árbitro Félix Tejeda llamó inicialmente out al ser interceptado antes de llegar a la goma.

Sin embargo, el dirigente rojo, Ramón Santiago, pidió la revisión de la jugada alegando que el receptor Elih Marrero cometió interferencia al colocarse delante del home antes de tener la pelota en la mascota. La jugada fue revertida, la carrera fue válida para colocar el marcador 5-2 (como eventualmente finalizó), lo que provocó la reacción de las tribunas.

Una parte del público lanzó objetos al terreno, como latas y botellas de bebidas. De inmediato se viralizó la imagen del torpedero estelar de Grandes Ligas, Geraldo Perdomo, ayudando al personal de mantenimiento del parque a recoger la basura.

La rectificación de la jugada provocó que los fanáticos lanzaran basura al terreno, deteniendo el partido por unos minutos. Al reanudarse la acción Jean Henríquez tiró un lanzamiento pegado a González, generando una discusión entre él y el receptor Marrero, lo que vació las bancas de ambos conjuntos e hizo que el campocorto escarlata fuera expulsado.

El equipo aguilucho mostró su molestia con la decisión y, si bien los locales no reaccionaron tras ese incidente, en la nota de prensa que envió a los medios calificó el choque de "polémico".

La victoria de los capitaleños (6-1) los mantiene en la primera posición del Todos contra Todos. Con su marca de 3-4, las Águilas siguen en el tercer puesto del Todos contra Todos.

La "Regla Buster Posey": El escudo que cambió la fisonomía del plato

Ninguna normativa moderna ha generado tanto debate ni ha transformado tanto la estrategia defensiva como la Regla 6.01(i), conocida popularmente como la "Regla Buster Posey".

Este cambio reglamentario nació del dolor. El 25 de mayo de 2011, el estelar receptor de los Gigantes de San Francisco, Buster Posey, sufrió una fractura de pierna y desgarros de ligamentos tras una colisión violenta con el corredor de los Marlins, Scott Cousins. El incidente, que puso fin a la temporada del MVP, obligó a la MLB a repensar las colisiones en el plato, una tradición tan arraigada como peligrosa.

Implementada finalmente en 2014, la regla establece dos prohibiciones fundamentales:

El corredor no puede desviarse de su trayectoria directa para iniciar contacto con el receptor o cualquier jugador que cubra el plato. El receptor no puede bloquear la trayectoria del corredor si no tiene la posesión de la pelota.

Para los puristas, la regla eliminó una parte de la "mística" y agresividad del juego. No obstante, desde su aplicación, las lesiones graves en el home han disminuido drásticamente.

A pesar de su beneficio físico, la regla sigue siendo un dolor de cabeza para los árbitros y el sistema de repetición. En pleno 2026, determinar si un receptor bloqueó el plato por milímetros antes de recibir la bola sigue provocando controversias que deciden partidos de postemporada. Al final, la regla es el legado de Posey: un equilibrio entre la tradición del choque y la necesidad de proteger el talento humano.