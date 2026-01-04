El miércoles 7 se reanuda el béisbol en Venezuela, informa la LVBP

Estadio de La Guaira, escenario de la Serie del Caribe 2023. ( FUENTE EXTERNA. )

Mediante un comunicado oficial, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), informó que reanudará su ronda semifinal de round robin, el próximo miércoles 7 del mes en curso.

Además la institución que rige el béisbol en el país caribeño indicó que junto a los equipos participantes, darán a conocer oportunamente la reestructuración del calendario de juegos, con el objetivo de garantizar el desarrollo de la competición.

De acuerdo con fuentes contactadas por medios venezolanos, la reanudación se realizaría dándole continuidad al calendario de partidos que hay para el miércoles 7, en el que los Navegantes del Magallanes si miden a las Águilas del Zulia, y los Cardenales de Lara se enfrentan a los Caribes de Anzoátegui.

Ambos partidos están señalados para iniciar a las siete de la noche.

Si tal como lo plantea la LVBP, las acciones se pueden retomar con normalidad, los partidos que no se pudieron realizar desde el sábado 3 hasta el martes 6, podrían recuperarse mediante la programación de carteleras dobles o con el ajuste de algunos días en el inicio de la serie final.

Impacto económico

La suspensión temporal de las cuatros jornadas en las que no se jugará béisbol (10 partidos en total), supone un golpe económico para las finanzas de la liga.

La taquilla es una de las principales fuentes de ingresos de la LVBP, junto con la venta de alimentos/beverages, mercancía oficial y patrocinios.

En temporadas recientes, el circuito ha atraído millones de aficionados a sus estadios, con cifras de asistencia total por temporada que rondan los 1.9 millones de espectadores a lo largo de la temporada regular y postemporada combinadas.

El costo promedio de las entradas a los partidos en Venezuela, según datos de precios reportados para la temporada 2025–26, oscilan desde aproximadamente US$3 hasta US$50 por juego, dependiendo del estadio y la localidad.

Suponiendo un promedio de US$15 por entrada (entre localidades populares y VIP) y una asistencia promedio de 7,000 personas por juego (cifra comparable a temporadas recientes), un solo partido podría generar alrededor de US$105,000 solo en taquilla.