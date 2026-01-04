Los Yankees tocan las puertas a Marlins por Edward Cabrera

Edward Cabrera trabajó 137 entradas en 2025, el tope de su carrera. ( FUENTE EXTERNA )

Los Yankees de Nueva York siguen buscando mejorar su rotación abridora.

La directiva de Nueva York está en conversaciones con los Marlins de Miami sobre un posible intercambio por el lanzador derecho Edward Cabrera, según informaron fuentes a Chris Kirschner y Ken Rosenthal de The Athletic.

Según informes, el acuerdo no estaba cerrado hasta el domingo por la mañana. Cabrera, nativo de Santiago, ha dejado saber que tiene intenciones en formar parte del equipo dominicano que disputará el Clásico Mundial de Béisbol el próximo mes de marzo, en Miami.

Los Marlins recibirían múltiples prospectos de alto potencial si los equipos llegan a un acuerdo, según Craig Mish de SportsGrid.

Los Yankees han contactado con varios clubes y agentes para intentar incorporar al menos un abridor más, según Kirschner y Rosenthal. El as de los Cerveceros de Milwaukee, Freddy Peralta, sigue siendo otro posible objetivo.

En el candelero

Cabrera registró una efectividad de 3.53 con un WHIP de 1.23 y un récord personal de 150 ponches en 137 2/3 entradas (26 aperturas) la temporada pasada. El jugador de 27 años es elegible para arbitraje hasta 2028 y se proyecta que gane $3.7 millones en 2026.

Informes de principios de diciembre sugerían que existía una gran posibilidad de que los Marlins traspasaran a Cabrera, Sandy Alcántara o Ryan Weathers esta temporada baja. El nombre de Cabrera ha aparecido en rumores desde la fecha límite de canjes de julio.

Los Mets de Nueva York y los Cachorros de Chicago también han mostrado interés en Cabrera, según informó una fuente a Barry Jackson del Miami Herald.

La rotación de los Yankees para el Día Inaugural actualmente proyecta incluir a Max Fried, Cam Schlittler, Luis Gil, Will Warren y Ryan Yarbrough. Gerrit Cole, Carlos Rodón y Clarke Schmidt estarán fuera de acción de cara a la nueva temporada mientras el trío se recupera de cirugías de codo.