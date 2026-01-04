Framber Valdez y Seranthony Domínguez están entre los lanzadores todavía sin trabajo para 2026

En la agencia libre de la MLB, siguen disponibles serpentineros tanto abridores como relevistas, que llaman poderosamente la atención porque contrario a lo que se especulaba casi al final de la campaña 2025, es bastante extraño que todavía sigan sin un puesto asegurado con un equipo para la venidera campaña.

Entre los abridores, está el dominicano Framber Valdez, el venezolano Ranger Suárez y el norteamericano Zac Gallen

El colosal contrato de Dylan Cease con los Blue Jays ( siete años por US$ 210 millones) revolucionó el mercado de lanzadores abridores al comienzo de la temporada baja, pero todo estuvo bastante tranquilo hasta que Tatsuya Imai (tres años, US$ 54 millones) llegó a un acuerdo con los Astros.

Credenciales de Valdez

La firma de Imai probablemente marca el fin de la etapa de Valdez en Houston. El zurdo, un caballo de batalla probado en Las Mayores, ocupa el segundo lugar en las Grandes Ligas desde 2022 con 767.2 entradas lanzadas.

Posee una sólida efectividad positiva (ERA+) de 127 en ese período. La efectividad de 3.66 de Valdez el año pasado fue la peor en una temporada calificada, pero pocos abridores inducen a batear por el suelo que el lanzador de 32 años, quien tuvo una tasa de rodados del 59.4% en 2025 y del 62.5% en sus ocho años de carrera.

Mientras que las 734 entradas de Gallen desde principios de 2022 lo ubican justo detrás de Valdez como el tercer jugador con más entradas en las Grandes Ligas. La temporada pasada fue difícil para el finalista del Premio Cy Young de la Liga Nacional de 2023. Sin embargo, Gallen lució más como el de antes durante los dos últimos meses, registrando una efectividad de 3.32 y un FIP de 3.95 en sus últimas 11 aperturas.

Permitió ocho jonrones durante ese tramo de 65 entradas, lo que representó una gran mejora con respecto a sus primeras 127 entradas (23 jonrones permitidos). Todavía no se tienen reportes de que en la actualidad, algunos de estos tres abridores esté listo para estampar su firma con un club en 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/05/mlb-seranthony-dominguez-salva-su-noveno-partido-94920b69.jpg Seranthony Domínguez cuando militaba con los Orioles de Baltimore. (ARCHIVO/ AP)

Domínguez en el limbo

Las opciones son bastante limitadas para cualquier conjunto que necesite un lanzador de impacto en el bullpen. La mayoría de los mejores relevistas agentes libres firmaron al principio de la temporada baja.

Domínguez terminó por encima del percentil 90 en tasa de ponches y estrucados, lanzando 62.2 entradas, divididas entre los Orioles y los Blue Jays la temporada pasada.

Mientras que en ese mercado también están disponibles Jakob Junis y el zurdo Danny Coulombe registraron efectividad por debajo de 3.00. Micahel Kopech solo jugó 11 entradas con los Dodgers debido a lesiones en el hombro y la rodilla derecha. Pero el lanzador de 29 años solo permitió seis hits (todos sencillos) en 40 turnos al bate.

De su lado David Robertson tuvo una efectividad de 4.08 en su campaña a los 40 años con Texas el año pasado. La próxima temporada será su número 18 en las Grandes Ligas.