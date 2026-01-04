Liga Venezolana se reunirá este domingo para evaluar si continua su round robin

Debido a la situación política y social que vive Venezuela tras la captura de Nicolas Maduro por parte de fuerzas militares norteamericanas, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) estudiaría hoy la posibilidad de reanudar las acciones mañana o evaluar si es factible realizarlo durante los próximos días, reporta el periodista Enrique Rojas de ESPN en su cuenta de X.

Rojas indica que la decisión es apremiante en términos de tiempo debido todo lo que involucra el béisbol en Venezuela. El calendario del round robin semifinal termina el miércoles 21.

La Liga Venezolana de Beisbol tendrá una reunión hoy para evaluar opciones, incluyendo reanudar mañana o mantener actual estado de "día a día". LVBP tiene el tiempo en contra, pero ahora mismo la prioridad es preservar bienestar de la gran familia del beisbol. — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) January 4, 2026

El presidente de la LVBP, Giuseppe Palmisano, dijo ayer al medio beisbolero "El Emergente", que se tomó la decisión de suspender la jornada del sábado 3 debido a "la activación del estado de conmoción en el país".

Recién iniciado

El Round Robin de la LVBP comenzó con normalidad el viernes 2 de enero, con resultados favorables para equipos como Cardenales de Lara y Águilas del Zulia, que lograron victorias en los primeros compromisos de la postemporada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/04/lvbp-expresa-frustracion-tras-retiro-a-caracas-de-serie-del-caribe-923d6ce7-4a0ed491.jpg Giuseppe Palmisano, presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). (FUENTE EXTERNA.)

Sin embargo, durante la jornada del sábado, los cinco equipos que avanzaron al Round Robin —Cardenales de Lara, Bravos de Margarita, Navegantes del Magallanes, Águilas del Zulia y Caribes de Anzoátegui— recibieron instrucciones de regresar a sus ciudades sede y permanecer a la espera de nuevas directrices de la LVBP.

Un suspensión temporal deja a la liga en una situación compleja, pues el calendario de postemporada en el béisbol venezolano y caribeño está tradicionalmente diseñado para completarse antes de finales de enero o principios de febrero, con el objetivo de no interferir con el inicio de la pretemporada y programas de entrenamiento de las Grandes Ligas.

Otro golpe al béisbol venezolano

La decisión de suspender al menos una jornada del Round Robin no es un hecho aislado dentro del béisbol venezolano.

Semanas antes, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) decidió trasladar la sede de la Serie del Caribe 2026 desde Venezuela hacia México, citando preocupaciones de seguridad y la negativa de varios equipos de viajar al país ante el clima político.

Ese traslado representó un fuerte golpe para la LVBP, que esperaba recibir en sus estadios, todos los beneficios deportivos y econonómicos del evento más importante del calendario caribeño.

Ahora, con la interrupción temporal del Round Robin, crece la posibilidad de que la campaña 2025-26 no pueda completarse, si la situación interna persiste más allá del tiempo disponible en el calendario.