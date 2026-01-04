Los Toros se alejan de las Águilas y dejan muy tocados a los Gigantes

La munición pesada de los Toros no tuvo piedad de unos Gigantes que ya rozan el abismo y solo la épica puede cambiar su rumbo en un round robin que no llega a la mitad. El domingo en La Romana, la novena duartiana sufrió su séptimo revés en igual número de compromisos, a cinco juegos del segundo puesto en un arranque que empieza a dibujar un escenario de tres por dos puestos a la final.

Eloy Jiménez despachó cuadrangular y remolcó tres vueltas para encabezar un ataque que también incluyó palos de cuatro bases de Sergio Alcántara y Bryan de la Cruz para el triunfo 10-6 en el Francisco Micheli. Desde el montículo, Enny Romero completó cinco entrada.

De los nueve imparables conectados por la artillería taurina cinco fueron extrabases. Además de los tres vuelacercas hubo dobles de Juan Brito y Tres Barrera.



Se trató del primer jonrón para Jiménez en el todos contra todos y extendió a cuatro su racha de partidos consecutivos remolcando carreras y ahora ha dado de hit en seis de los siete partidos en los que ha participado en este playoffs.



El triunfo permitió a los Toros (5-2) mantener desde el segundo lugar la persecución del puntero Escogido (6-1) en la tabla de posiciones. Romero (1-0, 7.00) logró el triunfo completando cinco entradas de tres carreras, cuatro hits, un boleto y propinó tres ponches. La derrota fue para Christopher Molina (0-1, 6.14) permitiendo cuatro vueltas y tres hits en tres episodios.





Ataque temprano y cierre contundente

Los bovinos tomaron la delantera en el primer episodio, cuando Gilberto Celestino abrió con triple y fue remolcado desde tercera con fly de sacrificio de Luis Liberato para iniciar 1-0. Pero los Gigantes tomaron la ventaja 3-1, en la tercera entrada, cuando Francisco Mejía pegó jonrón de tres carreras hacia el left field para virar el marcador.



De inmediato, los Toros de igual modo dieron la vuelta a la pizarra, cuando con dos a bordo, Eloy Jiménez conectó cuadrangular de tres carreras para retomar ventaja por la mínima 4-3.



Más tarde, en la sexta entrada, los anfitriones lograron un ramillete de cuatro carreras, iniciado por un doble remolcador de dos de Tres Barrera bañando en claro al jardinero central, para ampliar la ventaja 6-3. En el mismo inning, con uno a bordo, Alcántara fletó jonrón de dos carreras para completar el rally de cuatro y poner la pizarra 8-3.

En el séptimo, los Gigantes se acercaron peligrosamente 8-5, por doble remolcador del nicaragüense Ismael Munguía hacía el righ field ante el zurdo relevista Greg Minier, pero de nuevo los Toros reaccionaron rápidamente y en la baja de esta entrada llegó el cuadrangular solitario de De la Cruz por todo el jardín izquierdo para poner el encuentro 9-5.

Los Toros agregaron una más con sencillo empujador de Alcántara en terreno corto del prado derecho para empujar desde segunda a Jeimer Candelario, retomando ventaja de cinco, 10-5.

Por los Toros, Jiménez se fue de 4-1, jonrón, tres remolcadas, una anotada; Alcántara de 4-2, cuadrangular, dos empujadas, una anotada; Barrera de 3-1, doble, dos impulsadas, una anotada; De la Cruz de 4-1, con jonrón, una producida y anotada; Celestino de 3-1, anotó dos, una base robada; Luis Liberato de 3-1, con una remolcada, una anotada, tomó un boleto y Jeimer Candelario anotó dos.

Por los Gigantes, Francisco Mejía de 4-1, jonrón, tres producidas, una anotada, e Ismael Munguía de 4-1, doble, y empujó dos.