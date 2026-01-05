Gian Guzmán, gerente general de las Águilas Cibaeñas, es elegido como Ejecutivo del Año de Lidom

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) anunció este domingo que Gian Guzmán, gerente general de las Águilas Cibaeñas, fue escogido como Ejecutivo del Año del campeonato 2025-26, tras imponerse en la votación realizada por un jurado compuesto por 69 comunicadores deportivos a nivel nacional.

Guzmán encabezó el escrutinio al acumular 284 puntos, producto de 48 votos para el primer lugar, 13 para el segundo y cinco para el tercero, para superar a Jesús Mejía, de los Toros del Este, quien finalizó en la segunda posición con 228 puntos, incluidos 19 votos de primer lugar.

El ejecutivo aguilucho recibió respaldo en 66 boletas, consolidando su elección gracias al desempeño deportivo de las Águilas Cibaeñas, quienes dominaron la fase regular la temporada dedicada a don Juan Marichal y en opción a la Copa Banreservas.

Otros ponderados

En el proceso de votación también fueron considerados Jaylon Pimentel, de los Gigantes del Cibao, quien obtuvo 70 puntos, y Carlos Peña, de los Leones del Escogido, con 39 tantos, completando así el cuadro de finalistas.

El premio Ejecutivo del Año reconoce la labor gerencial y estratégica más destacada del campeonato, valorando aspectos como la construcción del plantel, el manejo del personal y los resultados obtenidos a lo largo de la temporada.

El jurado realizó sus escogencias mediante el método de valoración ponderada, que otorgó cinco puntos a los votos de primer lugar, tres a los de segundo y uno a los sufragios de tercero.

El panel evaluador incluyó cinco comunicadores sin vínculos laborales, profesionales ni comerciales con las seis franquicias participantes (Santiago, San Francisco de Macorís, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana).