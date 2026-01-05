Video| Los Toros del Este vencen a los Leones y empatan en la primera posición de la tabla

Jeimer Candelario conecta imparable productor de dos carreras en la tercera entrada del partido entre los Toros del Este y los Leones del Escogido ( FUENTE EXTERNA )

Los Toros del Este (6-2) lograron su tercer triunfo consecutivo al vencer 3-1 a los Leones del Escogido (6-2), para empatar en la primera posición de la tabla en la fase semifinal de la pelota invernal dominicana.

El conjunto taurino fabricó un rally de tres carreras en la tercera entrada del encuentro ante el abridor escarlata Radhamés Liz (0-1, 3.68), que resultó suficiente para asegurar la victoria. Eloy Jiménez y Jeimer Candelario conectaron sencillos productores —de una y dos carreras, respectivamente— para tomar el comando del partido.

En la parte baja de la séptima entrada, el bateador emergente, Pedro Severino recibió base por bolas con las bases llenas ante el relevista zurdo Emailin Montilla, situación que permitió que el jardinero Elier Hernández anotara la única vuelta escarlata.

La victoria correspondió, en labor de relevo, al derecho Ryan Yacabonis (1-0, 3.00), quien trabajó una entrada sin permitir libertades a la ofensiva escarlata, que bateó de 6-1 con corredores en posición anotadora y dejó a seis hombres en circulación. La derrota fue para Liz, que tiró 2.2 entradas, de cuatro hits, tres carreras limpias, dos boletos y ningún ponche.

El cerrador de los Toros, Joe Corbett, logró su tercer salvamento al trabajar la novena entrada sin permitir libertades y con dos ponches.

Los más destacados

Por los Toros, Bryan De La Cruz , de 3-2, con una carrera anotada; Candelario, de 3-2, con dos empujadas; y Eloy Jiménez , de 5-1, con una remolcada.

Por los Leones, Erik González, de 5-2; Elier Hernández, de 4-1, con doble y una anotada; y Raimel Tapia, de 4-1.

Águilas vs. Gigantes, pospuesto

El partido programado para disputarse la tarde del lunes en el estadio Julián Javier, entre las Águilas Cibaeñas y los Gigantes del Cibao, fue pospuesto por lluvia y fue reprogramado para celebrarse este martes, a partir de las 7:00 de la noche, en el mismo escenario.