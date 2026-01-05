Los Reyes de J-Rod para Loma de Cabrera; un complejo de US$1,3 millones

Julio Rodríguez ha provocado con su madero, sus piernas y su defensa y la carrera de leyenda que proyecta que de él se escriban miles de artículos, se emiten millones de comentarios, videos y post en las redes sociales, si bien apenas cumplió 25 años de edad la semana pasada y en octubre completó su cuarta campaña en las Grandes Ligas.

El lunes, Rodríguez volvió a vestirse de Santa Claus en su natal Loma de Cabrera, Dajabón, y no solo entregó miles de juguetes a niños, inauguró la profunda remodelación de un complejo deportivo que requirió de una histórica inversión.

Acompañado de colegas como Juan Soto, Fernando Tatis Jr., y Luis Castillo, Rodríguez dio apertura a las nuevas facilidades que representan un salto importante en la forma de hacer deporte en la zona fronteriza donde nació.

El proyecto fue hecho posible gracias a una inversión personal de más de US$1.3 millones por parte de Rodríguez. Entregó el primer terreno público de béisbol con grama artificial en la República Dominicana, transformando un espacio comunitario histórico en un complejo moderno, multiusos y de alto nivel para las futuras generaciones.

Rodríguez fue Novato del Año en 2022 y en cuatro campañas ha logrado el 30-30 en dos ocasiones. En 2022 logró una extensión contractual que le garantiza 209 millones y que puede llegar hasta a 470 millones en 14 años.

Una obra modelo

La ceremonia de inauguración reunió a atletas, autoridades, aliados e invitados especiales para celebrar la transformación del terreno donde Rodríguez pasó incontables momentos durante su niñez y desarrolló su amor por el juego.

Brian Mejía, de Octagon, la agencia que representa a J-Rod, explicó a Diario Libre que el proyecto fue completado gracias a los esfuerzos de Rodríguez y sus dos fundaciones — No Limits Foundation y Green Hope — con el fin de crear espacios seguros e inspiradores para que niños y jóvenes aprendan, jueguen y sueñen en grande.

La construcción estuvo a cargo de Orlova Group.

El terreno de béisbol había sido durante mucho tiempo un punto neurálgico para la comunidad. Con su remodelación, el complejo ahora brindará acceso a instalaciones modernas y de alta calidad que apoyan el desarrollo deportivo, la educación y la mentoría, a la vez que honra las raíces de un pueblo muy conectado con el béisbol.

Facilidades y fútbol

El complejo renovado incluye: tres terrenos de béisbol, un play principal y dos campos de tee-ball, un campo de fútbol, sistema profesional de drenaje, superficies con grama artificial, gradas bajo techo, baños, iluminación del estadio, jaulas de bateo y área de bullpen.

"Este terreno es donde todo comenzó para mí", dijo Rodríguez. "Poder devolverle a Loma de Cabrera y crear un lugar donde los niños puedan sentirse orgullosos, seguros y creer en sí mismos significa todo. Quiero que sepan que, sin importar de dónde vengan, no hay límites para lo que pueden lograr".

Además de invertir en infraestructura deportiva, Rodríguez ayudó a financiar una ambulancia del municipio y también renovó por completo el centro cultural local.

La ceremonia del terreno marcó el inicio de una iniciativa más amplia de dos días encabezada por Rodríguez en su pueblo natal, enfocada en salud, bienestar y celebración. A través de una alianza con Oakley y OneSight, se ofreció exámenes de visión gratuitos a jóvenes y adultos mayores.

Además, se organizó una clínica de baloncesto junto al dos veces All-Star de la NBA y ex estrella de los Boston Celtics Isaiah Thomas, y el dominicana Víctor Liz. Para cerrar las celebraciones en honor al Día de los Santos Reyes, Rodríguez y sus fundaciones donaron más de 7,500 juguetes y artículos de equipos de béisbol a niños de toda la comunidad.