Urueta completa el triplete aguilucho: Manager del Año en Lidom

Luis "Pipe" Urueta volvió a colocarse en lo más alto del podio entre los capataces de la pelota invernal dominicana. El dirigente de las Águilas Cibaeñas fue elegido Manager del Año de la temporada 2025-26, consolidando una campaña en la que el conjunto cibaeño dominó la serie regular con marca de 32-17.

Para Urueta, de 44 años, se trata de su tercer reconocimiento de este tipo en Lidom, un logro que reafirma su capacidad para gestionar clubhouse, rotaciones y bullpen en un calendario corto y altamente competitivo como el del circuito dominicano.

Sus dos primeros premios los obtuvo en las temporadas 2020-21 y 2021-22 al frente de los Gigantes del Cibao.

En la primera ocasión llevó a los Potros a la Serie Final, que perdieron ante las Águilas Cibaeñas bajo la tutela de Félix Fermín, y al año siguiente se coronó campeón al vencer a las Estrellas Orientales, comandadas por Fernando Tatis Sr.

Bajo su mando, las Águilas mostraron gran consistencia desde el arranque de la campaña en octubre y lograron dos rachas de ocho triunfos que marcaron el ritmo del torneo dedicado a Don Juan Marichal.

El colombiano encabezó la votación de los cronistas acreditados con 315 puntos, impulsado por 55 votos de primer lugar. Superó a Víctor Estévez (Toros del Este), segundo con 221 puntos, y a José Leger (Gigantes del Cibao), tercero con 85.

El proceso de votación incluyó a 69 miembros, con representación regional y profesional diversa, bajo un sistema ponderado tradicional (5-3-1 puntos), para garantizar equilibrio en la evaluación.

Tercer premio aguilucho

El premio obtenido por Urueta se une al reconocimiento que recibió el jardinero Alberto Rodríguez, seleccionado Novato del Año, y al del gerente general Gian Guzmán, escogido Ejecutivo del Año.

Más allá de los resultados, la gestión de Urueta se apoyó en una mezcla de juventud y veteranía, un bullpen estable y la capacidad de sacar provecho a un plantel que respondió a los constantes ajustes del calendario. Su tercera distinción lo consolida como una de las principales referencias del manejo moderno en la liga.

Con el premio al Dirigente del Año ya definido, la liga continuará con el calendario de anuncios: este martes se dará a conocer el Lanzador del Año y el miércoles cerrará la ronda con el Jugador Más Valioso.