Los Orioles reclaman al dominicano Jhonkensy Noel y le dan una nueva oportunidad

Jhonkensy Noel fue reclamado por los Orioles de Baltimore desde la lista de waivers de los Guardianes de Cleveland ( FUENTE EXTERNA )

Los Baltimore Orioles reclamaron al jardinero dominicano Jhonkensy Noel de la lista de waivers de los Cleveland Guardians, dando al jugador de 24 años una nueva oportunidad en las Grandes Ligas después de una temporada 2025 con altibajos.

Noel, apodado "Big Christmas" por la conexión de su apellido con la época festiva, fue designado para asignación por los Guardianes el 17 de diciembre como parte de movimientos para acomodar otros lanzadores en el roster.

Los Orioles, en busca de mayor poder desde el lado derecho del plato, lo reclamaron sin tener que entregar jugadores a cambio y abrieron espacio en el roster al colocar al lanzador dominicano George Soriano como DFA.

El jardinero, nacido en San Pedro de Macorís, República Dominicana, debutó en las mayores el 26 de junio de 2024 con un memorable jonrón en su primer turno en MLB, ante los Orioles en Camden Yards.

En esa temporada de debut, Noel bateó .218 con 13 cuadrangulares, 28 carreras empujadas y OPS de .774 en 67 juegos, y se ganó cierto cariño de la afición de Cleveland con destacadas apariciones incluso en la postemporada.

Un 2025 por debajo

Sin embargo, en 2025 no pudo capitalizar ese inicio promisorio. El dominicano terminó con promedio de .162, seis jonrones, 13 empujadas y OPS de .480 en 69 partidos, lo que llevó a que fuera enviado en dos ocasiones a Triple-A Columbus, donde tuvo mejor producción (.273, 12 HR y 39 impulsadas).

En Baltimore, Noel se reencontrará con Craig Albernaz, que asumirá su primera temporada como manager de los Orioles tras haber sido coach y asistente en Cleveland, donde conoció de cerca el potencial del jardinero.

La organización de los Orioles ha reforzado su alineación invernal con nombres de poder como Pete Alonso y Taylor Ward, y la incorporación de Noel añade una pieza adicional con capacidad de cuadrangular si logra ajustar su contacto al nivel de las mayores.

El dominicano tendrá la oportunidad de impresionar durante los Entrenamientos de Primavera, cuando el club abrirá oficialmente actividades rumbo a la temporada 2026.