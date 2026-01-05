Pueblo Arriba se corona campeón del TBS Santiago Rodríguez

Jugadores de Pueblo Arriba campeones del TBS de Santiago Rodríguez 2025 ( FUENTE EXTERNA )

En un vibrante partido a casa llena en el polideportivo José "Chachito" Rodríguez, el Club Pueblo Arriba derrotó 76-61 a La Joya para coronarse campeón del XXIV Torneo de Baloncesto Superior con refuerzos de Santiago Rodríguez.

La dirección colegiada de Alan Saint-Hilaire y Víctor Peña llevó al equipo a ganar cuatro partidos de manera consecutiva tras iniciar la serie con un déficit de 0-2. Con este triunfo, la franquicia alcanza el noveno título es su historia.

La Joya arrancó el partido con una corrida 10-0 en los primeros 3:35 de juego, lo que obligó a Pueblo Arriba a solicitar un tiempo muerto. La reacción fue inmediata con un rally 7-0 que cerró la brecha 10-7 antes de la pausa televisiva.

La primera mitad se mantuvo con lideratos alternos y sumamente competitiva. La Joya sacó la mejor parte para irse al descanso con ventaja 41-38, gracias a su dominio de los tableros (26-17) y aprovechando los problemas de faltas personales que aquejaron a Pueblo Arriba.

Sin embargo, la segunda mitad presentó un escenario totalmente distinto. Pueblo Arriba sacó provecho a su estatura y juego interior con Marlon Saint-Hilaire y Luis Morel, logrando imponerse en el tercer parcial 21-13. Esto les permitió entrar al último tramo con una ventaja de cinco puntos (59-54).

En el plano colectivo, la profundidad de Pueblo Arriba fue determinante al superar a su rival en puntos desde la banca (23-5). Asimismo, su juego en conjunto, reflejado en 19 asistencias, fue la clave para cerrar la serie en el sexto partido.

Los más destacados

Por los campeones, Saint-Hilaire terminó con un doble-doble de 20 puntos y 11 rebotes, secundado por Morel con 19 tantos y ocho capturas. Odalis Rosario también realizó un aporte valioso con 15 puntos y siete rebotes.

Por el conjunto de La Joya, Luis Peña lideró la ofensiva con 24 puntos y ocho rebotes, seguido por Darlin Susaña con 12 unidades y siete rebotes, mientras que Luis Duran capturó 11 rebotes y sumo siete puntos.