TBS Santiago Rodríguez

Pueblo Arriba se corona campeón del TBS Santiago Rodríguez

Consiguen su noveno título en la historia

    Pueblo Arriba se corona campeón del TBS Santiago Rodríguez
    Jugadores de Pueblo Arriba campeones del TBS de Santiago Rodríguez 2025 (FUENTE EXTERNA)

    En un vibrante partido a casa llena en el polideportivo José "Chachito" Rodríguez, el Club Pueblo Arriba derrotó 76-61 a La Joya para coronarse campeón del XXIV Torneo de Baloncesto Superior con refuerzos de Santiago Rodríguez.

    La dirección colegiada de Alan Saint-Hilaire y Víctor Peña llevó al equipo a ganar cuatro partidos de manera consecutiva tras iniciar la serie con un déficit de 0-2. Con este triunfo, la franquicia alcanza el noveno título es su historia.

    La Joya arrancó el partido con una corrida 10-0 en los primeros 3:35 de juego, lo que obligó a Pueblo Arriba a solicitar un tiempo muerto. La reacción fue inmediata con un rally 7-0 que cerró la brecha 10-7 antes de la pausa televisiva.

    La primera mitad se mantuvo con lideratos alternos y sumamente competitiva. La Joya sacó la mejor parte para irse al descanso con ventaja 41-38, gracias a su dominio de los tableros (26-17) y aprovechando los problemas de faltas personales que aquejaron a Pueblo Arriba.

    Sin embargo, la segunda mitad presentó un escenario totalmente distinto. Pueblo Arriba sacó provecho a su estatura y juego interior con Marlon Saint-Hilaire y Luis Morel, logrando imponerse en el tercer parcial 21-13. Esto les permitió entrar al último tramo con una ventaja de cinco puntos (59-54).

    En el plano colectivo, la profundidad de Pueblo Arriba fue determinante al superar a su rival en puntos desde la banca (23-5). Asimismo, su juego en conjunto, reflejado en 19 asistencias, fue la clave para cerrar la serie en el sexto partido.

    Los más destacados

    Por los campeones, Saint-Hilaire terminó con un doble-doble de 20 puntos y 11 rebotes, secundado por Morel con 19 tantos y ocho capturas. Odalis Rosario también realizó un aporte valioso con 15 puntos y siete rebotes.

    Por el conjunto de La Joya, Luis Peña lideró la ofensiva con 24 puntos y ocho rebotes, seguido por Darlin Susaña con 12 unidades y siete rebotes, mientras que Luis Duran capturó 11 rebotes y sumo siete puntos.

