Video | Las Águilas hunden a los Gigantes en el sótano y se acercan a la clasificación

Leody Taveras recorre las bases luego de conectar un cuadrangular en el partido de las Aguilas Cibaeñas y los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier. ( ANEUDY TAVAREZ )

Las Águilas Cibaeñas (4-4) contaron con la ofensiva de Leody Taveras que conectó cuadrangular de dos carreras y Cristhian Adames que disparó tres indiscutibles, para lograr su cuarto triunfo en la serie semifinal de la pelota invernal de la República Dominicana.

Las Cuyayas vencieron con marcador 6-5 a los Gigantes del Cibao (0-8) viniendo de atrás con un rally de cuatro carreras en la octava entrada, que fue coronado con un error en tiro del receptor de los Potros, Francisco Mejía, que permitió que Steward Berroa, que se robó la tercera base anotara la sexta vuelta.

El conjunto nordestano cometió tres errores en el encuentro y ahora tiene 11 pifias en sus primeros ocho partidos de la fase semifinal, las Águilas cometieron una marfilada y ahora tienen 15.

La victoria correspondió a Yoan López (3-0, 0.00) en labor de un tercio de entrada y dos bases por bolas en la parte de abajo de la séptima entrada; la derrota recayó sobre Luis Frías (0-1, 6.23) que permitió tres hits y tres carreras limpias en un tercio de entrada de labor.

Como anotaron

Las Águilas tomaron ventaja en el primer inning gracias a un cuadrangular solitario de Leody Taveras. Sin embargo, los Gigantes igualaron en el cierre del episodio cuando Gustavo Núñez negoció boleto, se robó la intermedia y avanzó a la antesala por un error en tiro del receptor, anotando posteriormente por sencillo de Johan Rojas.

En el segundo episodio, los aguiluchos retomaron la delantera (2-1) tras boleto a Aderlín Rodríguez, quien anotó producto de un error en tiro del guardabosque izquierdo luego de un sencillo de Alberto Rodríguez.

En la jugada, Alberto Rodríguez fue impactado por la pelota en el rostro al llegar a la segunda base, por lo que fue retirado del terreno y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.

Los nordestanos respondieron en la parte baja del episodio con un doble de Francisco Mejía y, a seguidas, un cuadrangular de José Sirí, para tomar ventaja 4-3.

Las Águilas voltearon el marcador en la octava entrada con un rally de cuatro carreras que puso la pizarra 6-3. La ofensiva inició con doble de Leody Taveras, quien anotó impulsado por otro batazo de dos bases de Geraldo Perdomo.

Luego, Perdomo cruzó el plato gracias a un sencillo de Cristhian Adames. Con las bases llenas tras boleto a Jonathan Clase y sencillo de Aderlín Rodríguez, Adames anotó por un wild pitch, mientras que Steward Berroa, quien entró a correr por Rodríguez, se robó la tercera base y anotó tras un error en tiro del receptor.

Los Gigantes ajustaron el marcador en el octavo episodio con dos anotaciones. Pablo Reyes recibió boleto y avanzó hasta la antesala con doble de Francisco Mejía, anotando luego por un rodado de Leury García por la intermedia. Mejía cruzó el plato posteriormente impulsado por un sencillo de Carlos Franco, dejando el marcador 6-5.

Los lanzadores

Por las Águilas, Osvaldo Bidó abrió el encuentro y permitió tres carreras (dos limpias), cuatro hits, un ponche y una base por bolas en 1.1 entradas. El relevo inició con Deurys Carrasco (0.2), seguido por Jean Carlos Henríquez (2.0), Yunior Marte (1.0), Jonathan Hernández (1.0), Andrew Pérez (0.2), Yoán López (0.1), Carlos Belén (0.2), quien permitió una carrera, Vidal Nuño (0.1) y Burch Smith (1.0).

Por los Gigantes, Shane Greene fue el abridor y lanzó dos entradas en las que permitió dos carreras (una inmerecida) y dos hits, con dos boletos y dos ponches.

El relevo incluyó a Aidan Anderson (1.0), Bryan Rodríguez (1.1), Ofreidy Gómez (1.2), Tayron Guerrero (1.0), Luis Frías (0.1), quien permitió cuatro carreras (una inmerecida), y Jimmy Cordero (1.2).

Los más destacados

Por los Gigantes, José Sirí 4-1 H4 1 CA 2 CE; Ismael Munguía 5-2; Francisco Mejía 4-2 H2 2 CA y Carlos Franco 4-2 1 CE.

Por las Águilas, Leody Taveras 5-2 H2 H4 1 CA 2CE; Cristhian Adames 4-3 1 CA 1 CE y Geraldo Perdomo 4-1 H2 1 CA 1 CE.

Próximos partidos

Los Leones del Escogido estarán de visita en el estadio Julián Javier a partir de las 7 de la noche para enfrentar a los Gigantes del Cibao .

estarán de visita en el a partir de las 7 de la noche para enfrentar a los . Los Toros del Este harán su segunda visita en esta ronda semifinal al estadio Cibao para enfrentar a las Águilas Cibaeñas a partir de las 7:30 de la noche.