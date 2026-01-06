Video | Alberto Rodríguez está fuera de peligro tras recibir pelotazo en el rostro
Fue evaluado por el cuerpo médico luego de recibir un pelotazo en el pómulo derecho y no presenta fracturas
El jardinero de las Águilas Cibaeñas, Alberto Rodríguez, se encuentra estable y en proceso de recuperación luego de recibir un pelotazo en el rostro durante la parte alta de la segunda entrada del partido, tras conectar un sencillo al jardín izquierdo y producirse un tiro a la segunda base que lo impactó directamente.
De acuerdo con el parte médico del equipo, Rodríguez fue evaluado de inmediato y se confirmó que no presenta fracturas faciales. Al jugador se le practicó una sutura en el pómulo derecho y recibió el tratamiento médico correspondiente.
Fuera de peligro
Tras la atención inicial en el terreno y su traslado para observación, el club informó que el jugador está fuera de peligro, bajo seguimiento del cuerpo médico y cumpliendo el protocolo de recuperación.
- Las Águilas no han ofrecido todavía un estimado sobre su posible regreso al terreno, a la espera de cómo evolucionen la inflamación y la cicatrización durante las próximas horas.