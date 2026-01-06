×
Video | Alberto Rodríguez está fuera de peligro tras recibir pelotazo en el rostro

Fue evaluado por el cuerpo médico luego de recibir un pelotazo en el pómulo derecho y no presenta fracturas

    Expandir imagen
    Video | Alberto Rodríguez está fuera de peligro tras recibir pelotazo en el rostro
    Alberto Rodríguez fue golpeado en la cara por una pelota en la segunda entrada del partido ante los Gigantes del Cibao el martes 6 de enero 2026. (FUENTE EXTERNA)

    El jardinero de las Águilas Cibaeñas, Alberto Rodríguez, se encuentra estable y en proceso de recuperación luego de recibir un pelotazo en el rostro durante la parte alta de la segunda entrada del partido, tras conectar un sencillo al jardín izquierdo y producirse un tiro a la segunda base que lo impactó directamente.

    De acuerdo con el parte médico del equipo, Rodríguez fue evaluado de inmediato y se confirmó que no presenta fracturas faciales. Al jugador se le practicó una sutura en el pómulo derecho y recibió el tratamiento médico correspondiente.

    Fuera de peligro

    Tras la atención inicial en el terreno y su traslado para observación, el club informó que el jugador está fuera de peligro, bajo seguimiento del cuerpo médico y cumpliendo el protocolo de recuperación.

    • Las Águilas no han ofrecido todavía un estimado sobre su posible regreso al terreno, a la espera de cómo evolucionen la inflamación y la cicatrización durante las próximas horas.
