Escogido y Toros justifican su liderato con caminos distintos

Erik González intenta poner out a Gilberto Celestino en un partido entre Toros del Este y Leones del Escogido. ( FUENTE EXTERNA )

La primera mitad del round robin semifinal de la pelota invernal dominicana, que se cumple con la jornada de hoy miércoles 7 de enero, ha tenido dos claros protagonistas: Leones del Escogido y Toros del Este.

Ambos equipos se acercan al ecuador de la serie semifinal con registro de seis triunfos y dos derrotas, pero por rutas muy diferentes.

El Escogido abrió con paso perfecto al ganar sus seis primeros compromisos y, desde entonces, ha perdido dos de sus últimos tres. Los Toros, en cambio, llegan en ascenso, con racha de tres victorias consecutivas que los ha llevado a compartir la cima.

La eficiencia defensiva ha sido un punto de coincidencia. Los Leones han cometido apenas cuatro errores y los Toros seis, cifras que los convierten en los equipos más seguros con el guante.

Esa prolijidad se complementa con bullpens que rara vez desperdician ventajas: ambos solo han dejado escapar dos oportunidades de salvamento. Los Toros encabezan el renglón con cuatro rescates, tres de ellos a cargo del cerrador Joe Corbett y uno de JC Mejía. El Escogido suma tres, repartidos entre Stephen Nogosek, Aneurys Zabala y Patrick Weigel.

En términos de efectividad, el dominio es rojo. El cuerpo monticular del Escogido lidera el round robin con 2.92 de efectividad, seguido —a distancia— por el conjunto taurino, con 4.71.

Los romanenses son líderes en ponches propinados con 75, y su relevo marca el ritmo en holds con 18, señal clara de su capacidad para preservar ventajas camino al noveno inning.

La ofensiva ha sido el gran motor taurino. Los Toros encabezan el circuito en promedio colectivo (.274), OPS (.802) y carreras anotadas (54), escoltados por el Escogido con 44.

Los rojos, por su parte, han impuesto presión a los contrarios en las bases: lideran en robos con 21, un recurso que les ha permitido manufacturar carreras en partidos cerrados.

El bateo situacional

En el bateo situacional, ambos vuelven a coincidir en la cima. Con corredores en posición de anotar, el Escogido batea .323 con 28 remolcadas, solo superado por los Toros, que registran .345 y 36 impulsadas.

Con hombres en base, los Leones batean .311 y los Toros .310, mientras que en empujadas con dos outs los taurinos dominan con 20, seguidos de cerca por los Leones con 19 (empatados con los Gigantes).

La combinación de defensa, bullpen confiable y producción oportuna explica por qué Escogido y Toros comparten el liderato.

Uno desde la solidez temprana; el otro, desde un repunte sostenido. Lo que viene en la segunda mitad del round robin definirá si tendremos una final inédita en la pelota dominicana entre Leones y Toros, o si las Águilas Cibaeñas (3-4) y los Gigantes del Cibao (0-7), pueden meterse por el medio y colarse en la Serie Final.