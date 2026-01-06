Aaron Sánchez, pitcher de los Toros del Este, es elegido como el Lanzador del Año de la Lidom

Sánchez tuvo una destaca actuación con los Toros en 2015-26. ( FUENTE EXTERNA. )

El derecho Aaron Sánchez, de los Toros del Este, fue elegido Lanzador del Año del campeonato 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), tras encabezar la votación realizada por un jurado nacional de comunicadores especializados. El premio se decidió mediante un sistema de valoración ponderada, en el que participaron 69 miembros de la prensa deportiva a nivel nacional que cubren las incidencias del certamen dedicado a don Juan Marichal y en opción a la Copa Banreservas.

La escala de puntuación utilizada por la liga otorgó siete puntos a los votos de primer lugar, cuatro a los de segundo, tres a los de tercero, dos a los de cuarto y un tanto a los de quinto, mecanismo que permite evaluar de manera integral el impacto de cada candidato durante la temporada regular.

Sánchez encabezó la votación con 441 puntos, producto de 58 votos de primer lugar, cinco de segundo y cinco de tercero, superando ampliamente a los derechos Óscar De La Cruz (Estrellas Orientales), quien acumuló 185 puntos, y J.C. Mejía (Tigres del Licey), con 165. Completaron el cuadro de finalistas los norteamericanos Joe Corbett (Toros del Este), Patrick Weigel (Estrellas Orientales) y Grant Gavin (Leones del Escogido).

El lanzador de 33 años de edad tuvo una magnífica actuación a lo largo del torneo, consolidándose como el brazo más dominante del certamen. El lanzador norteamericano de los Toros trabajó en ocho partidos, acumulando 46 entradas y un tercio, en las que permitió apenas ocho carreras limpias, con 35 imparables, 34 ponches y nueve boletos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/06/toros-del-este-le-ganana-las--aguilas-con-gran-labor-de-sanchez-9cbf34ac-1cd237e8.jpg Aaron Sánchez, en acción con los Toros. (FUENTE EXTERNA)

Estadísticas destacadas

Su desempeño se reflejó en un récord de 4-2, una sobresaliente efectividad de 1.55 y WHIP de 0.95, liderando la liga en ambas categorías, además de limitar a la oposición a un promedio ofensivo de .208. La consistencia, dominio y capacidad de Sánchez para controlar los partidos fueron factores determinantes para que recibiera el respaldo mayoritario del jurado, convirtiéndose así en una de las figuras más destacadas del campeonato 2025-2026 de la LIDOM.

El panel evaluador de 69 miembros incluyó cinco comunicadores sin vínculos laborales, profesionales ni comerciales con las seis franquicias participantes (Santiago, San Francisco de Macorís, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana).

Además, participaron cuatro miembros de las direcciones de prensa y cadenas de transmisión de los equipos, tres comunicadores dominicanos radicados en Estados Unidos, tres cronistas internacionales establecidos en la República Dominicana y un comunicador de provincias sin organizaciones de béisbol, garantizando la equidad regional.

Las provincias representadas fueron La Altagracia, El Seibo, María Trinidad Sánchez, Valverde, Puerto Plata, La Vega, Espaillat, Monseñor Nouel y Peravia.