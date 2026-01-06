El mercado se agita por Cody Bellinger y abre una puja entre Yankees, Mets, Cubs y Dodgers

Cody Bellinger, jardinero y primera base, se perfila como uno de los agentes libres más codiciados de MLB, con varios equipos pujando por su firma. ( FUENTE EXTERNA )

El jardinero y primera base Cody Bellinger se ha convertido en uno de los nombres más disputados del mercado de agentes libres de las Grandes Ligas, en un escenario que apunta a una puja entre varios equipos, con la posibilidad de un reencuentro con alguno de sus antiguos clubes.

Según reportó el analista Jon Heyman, aunque en los últimos días se daba por probable que Bellinger permaneciera en Nueva York, ya fuera con los New York Yankees o los New York Mets, otras organizaciones siguen activas en las negociaciones. Entre ellas figuran los Chicago Cubs, los Los Angeles Dodgers y los San Francisco Giants.

El interés de los Cubs volvió a tomar fuerza luego de que Heyman señalara que la franquicia de Chicago también ha sondeado a otros agentes libres de peso, como Alex Bregman y Bo Bichette. Más tarde, el periodista Joel Sherman informó que los Yankees presentaron una segunda oferta contractual a Bellinger, un movimiento que sugiere que el equipo del Bronx busca cerrar el proceso antes de que la competencia eleve aún más el precio.

Estrategias para reformar plantillas

Estas informaciones surgieron el mismo día en que se conoció que los Yankees han sostenido conversaciones de cambio con los Milwaukee Brewers y los Miami Marlins por los lanzadores Freddy Peralta y Edward Cabrera, respectivamente, lo que indica una estrategia paralela para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada.

Aunque Kyle Tucker encabeza la lista de jardineros disponibles en esta agencia libre, Bellinger ha sido, hasta ahora, el más solicitado.

A sus 30 años, el ex Jugador Más Valioso de la Liga Nacional ofrece un perfil atractivo por su combinación de versatilidad defensiva y producción ofensiva, además de ser considerado una opción más accesible en términos económicos.

En sus últimas tres temporadas, repartidas entre los Cubs, los Yankees y su cierre previo con los Dodgers, Bellinger promedió 24 jonrones y 91 carreras impulsadas por campaña. En ese tramo registró una línea ofensiva combinada de .281 de promedio, .338 de porcentaje de embasarse y .477 de slugging, con un OPS+ de 125, cifras que confirman su recuperación tras el bajón ofensivo que marcó su etapa final en Los Ángeles entre 2020 y 2022.