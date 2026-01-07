¿Quién es "Baby A-Rod" ?, uno de los dos prospectos dominicanos en el cambio por Edward Cabrera
Por el poder y la velocidad de su bate, a Cristian Hernández se le compara con Álex Rodríguez y Manny Machado
En el cambio en el que el lanzador dominicano Edward Cabrera fue traspasado a los Cachorros de Chicago, fueron intercambiados tres prospectos internacionales, dos de ellos dominicanos.
Pasan a los Marlins, el outfielder canadiense Owen Caissie y dos criollos: Edgardo De León (infielder/outfielder ) y una joya llamada Cristian Hernández.
Baby A-Rod
Hernández fue uno de los fichajes más destacados en años recientes, y firmó con los Cubs en enero de 2021 por un bono de US$3 millones, uno de los más altos en el mercado internacional para ese año.
De inmediato fue apodado "Baby A-Rod", por comparaciones que se le hacían con Álex Rodríguez (por herramientas y físico) e incluso con Manny Machado por el potencial de cinco herramientas que tenía.
Según MLB Pipeline, Hernández tenía una de las mejores velocidades de bateo del sistema minoritario de los Cubs y podría traducirlas en 20 jonrones por temporada a medida que continúa ganando fuerza y aprende a levantar las pelotas con mayor consistencia.
Hernández, prospecto número 11 de los Cubs (y ahora 12 en el sistema de los Marlins) tiene la rapidez y la fuerza en su brazo necesarias para jugar como un campocorto promedio, es más que capaz en la segunda base y tiene las herramientas para la tercera, si es necesario.
El infielder quisqueyano, quien recientemente cumplió 22 años, tuvo sus dificultades entre 2022 y 2023, antes de ser elegido para el Juego de Estrellas en la Liga de Carolina de Clase A en 2024, con promedio de bateo de .269/.382/.406, 34 extrabases y 37 robos en 95 juegos.
- En 2025, registró un OPS de apenas .694, pero robó 52 bases en 115 juegos en Clase A Alta.
Mientras que De León, de 18 años, bateó .276/.353/.500 con cinco dobles, cinco triples, cinco jonrones y 15 carreras impulsadas en 43 juegos para los Cachorros de la Liga Compleja de Arizona en 2025, su segunda temporada en el béisbol profesional.