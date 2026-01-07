×
¿Quién es "Baby A-Rod" ?, uno de los dos prospectos dominicanos en el cambio por Edward Cabrera

Por el poder y la velocidad de su bate, a Cristian Hernández se le compara con Álex Rodríguez y Manny Machado

    ¿Quién es Baby A-Rod ?, uno de los dos prospectos dominicanos en el cambio por Edward Cabrera
    Cristian Hernández es considerado un pelotero de las "cinco herramientas". (FUENTE EXTERNA.)

    En el cambio en el que el lanzador dominicano Edward Cabrera fue traspasado a los Cachorros de Chicago, fueron intercambiados tres prospectos internacionales, dos de ellos dominicanos.

     Pasan a los Marlins, el outfielder canadiense Owen Caissie y dos criollos: Edgardo De León (infielder/outfielder ) y una joya llamada Cristian Hernández.

    Hernández había sido un prospecto destacado en la finca de los Cachorros. (FUENTE EXTERNA.)

    Baby A-Rod

    Hernández fue uno de los fichajes más destacados en años recientes, y firmó con los Cubs en enero de 2021 por un bono de US$3 millones, uno de los más altos en el mercado internacional para ese año.

    De inmediato fue apodado "Baby A-Rod",  por comparaciones que se le hacían con Álex Rodríguez (por herramientas y físico) e incluso con Manny Machado por el potencial de cinco herramientas que tenía.

    Según MLB Pipeline, Hernández tenía una de las mejores velocidades de bateo del sistema minoritario de los Cubs y podría traducirlas en 20 jonrones por temporada a medida que continúa ganando fuerza y aprende a levantar las pelotas con mayor consistencia.

    Hernández, prospecto número 11 de los Cubs (y ahora 12 en el sistema de los Marlins) tiene la rapidez y la fuerza en su brazo necesarias para jugar como un campocorto promedio, es más que capaz en la segunda base y tiene las herramientas para la tercera, si es necesario.

    El infielder quisqueyano, quien recientemente cumplió 22 años, tuvo sus dificultades entre 2022 y 2023, antes de ser elegido para el Juego de Estrellas en la Liga de Carolina de Clase A en 2024, con promedio de bateo de .269/.382/.406, 34 extrabases y 37 robos en 95 juegos.

    • En 2025, registró un OPS de apenas .694, pero robó 52 bases en 115 juegos en Clase A Alta.

    Mientras que De León, de 18 años, bateó .276/.353/.500 con cinco dobles, cinco triples, cinco jonrones y 15 carreras impulsadas en 43 juegos para los Cachorros de la Liga Compleja de Arizona en 2025, su segunda temporada en el béisbol profesional.

